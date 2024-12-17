Названы победители и призёры подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак»

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Доме правительства Московской области наградили победителей экологической акции «Сдай шины на Мегабак». Она проходила на территории Подмосковья с 21 октября по 25 ноября, сообщили в пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Каждый участник акции мог принести отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак» и рассказать об этом в соцсетях, опубликовав необычное фото с хештегом.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Победителей и призёров конкурса опередили путём народного голосования за понравившиеся работы в официальных сообществах министерства.
Победителями акции стали Евгения Морозова и Анастасия Дёмина. Второе место заняли Никита Сморкалов и Дмитрий Соломевич, третье – Елена Ковалёва и Максим Долгов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Все победители и призёры получили денежный сертификат на покупку новых шин в 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей в соответствии с занятыми местами.
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«За пять недель акции жители сдали свыше 870 тонн шин – то есть порядка 59 тыс. старых автопокрышек для 14 тыс. автомобилей. Мы видим высокий уровень вовлечённости жителей в экологические инициативы. Благодарим каждого участника. До встречи следующей весной!», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Победителей и призёров конкурса опередили путём народного голосования за понравившиеся работы в официальных сообществах министерства.
«Вместе с общественными организациями мы регулярно проводим акции по вовлечению жителей региона в экологическую повестку. За полгода организовали три масштабные кампании. Со своей стороны обеспечиваем организационную и информационную поддержку, чтобы как можно больше людей участвовали в жизни региона», – отметила начальник управления информационного планирования и внешних коммуникаций министерства Регина Бурдуковская.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Победителями акции стали Евгения Морозова и Анастасия Дёмина. Второе место заняли Никита Сморкалов и Дмитрий Соломевич, третье – Елена Ковалёва и Максим Долгов.
«Приятно было видеть знакомые лица – людей, участвующих в акции не первый год, и тех, кто только к нам присоединился. Впервые министерство решили наградить каждого, кто собрал шины, посетил площадку «Мегабак» и принял участие в фотоконкурсе», – отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Все победители и призёры получили денежный сертификат на покупку новых шин в 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей в соответствии с занятыми местами.
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Лора Луганская