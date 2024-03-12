В Коломне состоится лекторий о фламандском натюрморте

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма и туризма Московской области
Коломенская картинная галерея приглашает на лекцию о фламандском натюрморте. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 16 марта в в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».
Стоит отметить, что начало лекции в 16:00. Посетить мероприятие бесплатно могут все желающие. Кроме этого в в Доме Озерова до 24 апреля открыта выставка Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков».
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«Это вторая беседа из цикла кураторских лекций, которые проводятся в картинной галерее в рамках выставки «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков». Лекцию прочтет искусствовед, куратор выставки Надежда Владимировна Проказина. Она расскажет об особенностях фламандской художественной школы, основных ее сюжетах и мастерах», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева