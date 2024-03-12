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В Коломне состоится лекторий о фламандском натюрморте

12 марта 2024, 10:55
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма и туризма Московской области

Коломенская картинная галерея приглашает на лекцию о фламандском натюрморте. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 16 марта в в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».

«Это вторая беседа из цикла кураторских лекций, которые проводятся в картинной галерее в рамках выставки «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков». Лекцию прочтет искусствовед, куратор выставки Надежда Владимировна Проказина. Она расскажет об особенностях фламандской художественной школы, основных ее сюжетах и мастерах», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что начало лекции в 16:00. Посетить мероприятие бесплатно могут все желающие. Кроме этого в ​в Доме Озерова до 24 апреля открыта выставка Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков».

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#живопись
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#лекция
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Подмосковный участник премии «Россия — страна возможностей» рассказал о своей работе
12 марта 2024, 11:17

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Участник национальной премии «Россия — страна возможностей» Анатолий Рыбаков из Московской области стал одним из ста героев самых вдохновляющих историй премии и получил путёвку на фестиваль молодёжи, где рассказал о своей работе, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Анатолий Рыбаков разрабатывает информационные технологии в сфере прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В настоящее время он руководит целой научной школой, которая оцифровывает процессы и объекты с точки зрения потенциальной опасности и защищённости.

«Дни на фестивале были наполнены интересными встречами и знакомствами. Они позволили окунуться в другую атмосферу, которая оказалась совершенно новой. После мероприятий я смог по-другому взглянуть на себя, на то, чем занимаюсь. До этого мне казалось, что я делаю все как обычно. Но, находясь на Премии, я получил отзывы от своих коллег, которые придали мне уверенность», — поделился Рыбаков.
Для ста героев самых вдохновляющих историй Премии, в числе которых был Анатолий Рыбаков, на Всемирном фестивале молодёжи провели лекции, тренинги, дискуссии, а также мастер-классы, направленные на продвижение личного бренда героев и раскрытие их историй.

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#премия
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#московская область
#подмосковье
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Путин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием образования ведомства
12 марта 2024, 11:05

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы со 145-летием образования Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).
«Важность задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказаний, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране», — указано в телеграмме, подписанной российским лидером.

Путин выразил особые слова признательности не только действующим сотрудникам ФСИН, но и ветеранам ведомства.

В завершении президент пожелал сотрудникам уголовно-исполнительной системы здоровья, успехов и всего наилучшего.

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#фсин
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В Общественной палате Подмосковья обсудили работу наблюдателей на выборах
12 марта 2024, 10:49

Фото: пресс-служба МИСК МО

Работу наблюдателей на предстоящих выборах президента Российской Федерации обсудили в ходе пленарного заседания Общественной палаты Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
Важность работы наблюдателей для обеспечения прозрачности и легитимности выборного процесса отметил заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Духин.

«Факторы, которые сейчас влияют на ситуацию в стране — спецоперация и действия недружественных стран, требуют от нас бдительности. И в этом смысле еще важнее становится работа, которую выполняют те, кому доверено общественные наблюдение за выборами», — подчеркнул Духин.
Он добавил, что технически выборы полностью подготовлены, однако нельзя исключать возможных провокаций, и наблюдатели должны быть готовы противодействовать им.

О подобных рисках предупредил и председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

«Сейчас идет специальная военная операция, страна живет в условиях новых вызовов, связанных с санкциями, недружественной политикой в отношении нашего государства. Понятно, что те, кто враждебно настроены в отношении нас, будут использовать этот период в своих пропагандистских кампаниях. Всё это нужно принимать во внимание», — заявил Торкунов.
При этом он выразил уверенность, что российское общество консолидировано и никто не в состоянии помешать ему выразить свою волю на выборах.

В ходе голосования в Подмосковье будет работать Центр наблюдения за выборами. Он откроется в Одинцове 14 марта. Оттуда можно будет круглосуточно наблюдать за всеми избирательными участками. В этом центре будет находиться российские и иностранные наблюдатели, а также представители различных политических партий.

«Между Московской областной Думой, фракциями и руководителями региональных партийных организаций было подписано соглашение о наблюдении и взаимодействии на предстоящих выборах. Я думаю, что совместная работа будет такой же эффективной, как на выборах губернатора в прошлом году, когда мы вместе работали в Одинцовском центре», — отметил спикер регионального парламента Олег Рожнов.
Кроме того, в ходе заседания было подписано Соглашение с епархиями Московской митрополии о совместной работе по обеспечению прав лиц, находящихся в заключении.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта.

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#вячеслав духин
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Записаться на экзамен по управлению многоквартирным домом можно онлайн
12 марта 2024, 10:35

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

В Подмосковье открылась онлайн-запись на экзамен по управлению многоквартирным домом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис появился на портале госуслуг Московской области.

«Новый сервис предназначен для руководителей и специалистов в сфере управления многоквартирными домами. Чтобы записаться на экзамен нужно подать онлайн-заявку, а в назначенный день пройти повышение квалификации», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что записаться на обучение можно в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

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#развитие
#надежда куртяник
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Протоиерей Димитрий Ильичёв оценил поручение Путина о воспитании
Протоиерей Ильичёв поддержал нацпроект о воспитании по традиционным ценностям
12 марта 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Президент России Владимир Путин 11 марта дал поручение о проработке национального проекта по воспитанию «гармонично развитой личности» с учётом традиционных ценностей. Предложения по реализации данной инициативы должны быть представлены к 1 июля.
Русская православная церковь всегда выступала за сохранение традиционных ценностей, поскольку они все изначально основаны на евангельской истине, рассказал в беседе с «Радио 1» протоиерей Димитрий Ильичёв. Именно православие отмечает важность почитания родителей, крепкого брака, выступает за чёткую иерархию детей по отношению к родителям. Также традиционная церковь осуждает разводы и аборты.

«Это всегда были те постулаты, которые воспитывали целые поколения русских людей, на них нация была крепкой. И даже тогда, когда в советское время религиозная составляющая была убрана из воспитания, обучения и в целом из жизни, мы видим, что именно традиционные ценности сохраняли нашу страну, в том числе и в военный, и в поствоенный периоды, поскольку любовь к родине – это тоже традиционная ценность, которая абсолютно согласна с евангельской истиной», – отметил настоятель Спасского храма города Ярославля.
Он подчеркнул, что церковь всегда будет поддерживать такие инициативы, как предложенный Путиным нацпроект по воспитанию.

При этом, отец Димитрий заявил, что проработка этого нацпроекта и сохранение традиционных ценностей не станет стартом для восстановления духовного образования на дошкольном и школьном уровнях. В настоящее время существуют специализированные православные детские сады, школы и гимназии. Обучение детей в таких заведениях – это всегда выбор родителей. При этом тенденция к развитию общего духовного образования вряд ли сейчас актуальна, поскольку далеко не все россияне готовы к этому, подчеркнул собеседник «Радио 1».

Вместе с тем, протоиерей напомнил, как в школах начали преподавать основы православной культуры. Реализовать этот проект было довольно трудно, но он всё же был осуществлён в ряде учебных заведений. Тогда детям начали рассказывать о Библии, Боге и заповедях. Он предположил, что расширение этого нацпроекта также может открыть больше возможностей для погружения детей в религию.

Однако в заключение отец Димитрий призвал всё-таки сосредоточиться на общем образовании, поскольку, если человек будет порядочным, у него уже самостоятельно может сформироваться интерес к религии.

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#православие
#религия
#воспитание
#дети
#ценности
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В красногорском ЖК «Спутник» ввели в эксплуатацию два дома с подземным паркингом
12 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два дома на 827 квартир с подземным паркингом на 237 автомобилей ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Спутник» на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах №№16 и 17 расположены апартаменты различных планировок — от студий и однокомнатных квартир до трёхкомнатных. В холле предусмотрено отдельное помещение для почтовых ящиков и колясочная», — отмечается в сообщении.
В настоящее время в ЖК «Спутник» в эксплуатацию введены 14 домов примерно на 5 тысяч квартир, открыт частный образовательный центр и два детсада на 295 мест. Кроме того, на территории ЖК ведётся возведение общественного центра. Он должен быть достроен во втором квартале 2024 года.

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Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни
12 марта 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Масленица – яркий и колоритный русский праздник, который отмечается весной перед Великим постом. Эта древняя традиция сопровождается различными обрядами, традициями и гастрономическими изысками.
Каждый год даты празднования Масленицы меняются в соответствии с православным календарём. Более подробно об этом празднике рассказал в эфире «Радио 1» кандидат исторических наук Евгений Ломако.

Масленица – один из интереснейших праздников. Она имеет языческие корни. Удивительно, но православие приняло языческие традиции этого праздника. Мы говорим, что Масленица предшествует Великому посту. А это либо февраль, либо март. В это время славяне «вспоминали» о земле. Масленица очень хорошо вбирает в себя и языческие, и православные обряды.

Даже само название «Масленица» произошло от слова «масло», а масло всегда в России символизировало определённое богатство и зажиточность. Кроме того, Масленица приходится на день весеннего равноденствия: зима сходит на нет, а на землю приходит весна. Поэтому праздник логично вписывается и в православную традицию, как Воскрешение.

По мнению Евгения Ломако, в дни Масленицы люди неслучайно вспоминают о своих семейных корнях. Семьи поминают своих умерших родственников, посещают кладбища. Это тоже соотносится с возрождением природы.

«Каждый день масленичной недели имеет свои названия: «Встреча», «Заигрыши» и заканчивается неделя «Прощённым воскресением». Праздник отражает душу русского народа. Нам свойственно помнить о родителях и просить прощения за то, что кого-то чем-то обидели», — сказал в радиоэфире историк.
Ломако высказал предположение, что внедрение православия происходило с оглядкой на народные традиции, поэтому в Масленице гармонично переплелись язычество и православие.

Масленицу соотносят с мифологическим персонажем Мореной. Она сезонный персонаж возрождения и умирания природы. Поэтому, когда сжигают чучело Морены – это не смерть, а всего лишь смена сезонов, как весна сменяет зиму. Что касается блинов, то некоторые историки отмечают: раньше они были очень тёмными и походили на оладьи. Пекли их не из пшеничной муки. Ни о каком символе солнца речи не шло. И только после того, как блины стали печь из пшеничной муки, они стали круглыми, да румяными, люди заметили, что выпечка очень похожа на солнце.

«Масленица в результате многовековых изменений традиций пришла к нам в том виде, в котором мы её сохраняем на протяжении многих-многих лет. Масленица объединяет людей. Такие праздники подтверждают в нас идентичность и общность. Мы чувствуем себя единым народом», — подвёл итог Евгений Ломако.

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В Подмосковье запустили единую цифровую базу областных библиотек
12 марта 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Онлайн-сервис «Библиотека Подмосковья» заработал в Московской области, он предоставляется пользователю возможность, не выходя из дома, ознакомиться с фондами той или иной библиотеки, а также заказать книгу в любой из них, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Цифровой сервис объединяет информацию обо всех библиотеках региона. Помимо книг, с его помощью можно узнать об услугах и сервисах, которые предоставляют библиотеки», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Библиотеки Подмосковья», нужно зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru с помощью учётной записи портала госуслуг. Далее через сервис пользователь получает универсальный электронный читательский билет. Билет может быть в виде электронного бейджа в специальном мобильном приложении, карты «Стрелка» или социальной карты.

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Возраст – не помеха: женщины за 70 лет рассказали о своей интимной жизни
Daily Mail: пожилые женщины рассказали о своей интимной жизни
12 марта 2024, 09:48

Фото: iStock/InnerVisionPRO

Бытует мнение, что пожилые люди уже не мечтают о любви и не думают о сексе. Но женщины в возрасте за 70 лет развеяли этот миф и поделились в интервью изданию Daily Mail историями из своей интимной жизни.
74-летняя Элейн Кингетт рассказала, что всё ещё испытывает сексуальное влечение и мечтает встретить партнёра. Женщина 30 лет была счастлива в браке с мужем, который умер в 53-летнем возрасте. Гормональная перестройка, которая происходит с каждой женщиной с годами, не повлияла на либидо Кингетт. Она поделилась, что с 50 до 60 лет принимала заместительную гормональную терапию, а воображение и вибратор помогали её снимать сексуальное напряжение.

Кингетт родила трёх детей, перенесла рак молочной железы, сердечный приступ, носит слуховой аппарат и очки, а также борется с остеоартритом. Но, несмотря на это, она всё ещё мечтает встретить того самого мужчину, с которым проведёт остаток своей жизни.

«Секс в 74 года может быть таким же восхитительным, как в 50 или 60 лет, и я не хочу покидать эту землю, никогда больше не испытав этой эйфории», – поделилась она.
Следующая собеседница издания – 84-летняя телеведущая и писательница Прю Лейт – живёт в счастливом браке с мужем. Она поделилась, что в обществе сформировались неправильные стереотипы об интимной жизни пожилых людей. Так, многие убеждены, что такие люди не выходят из дома и исключительно занимаются хозяйством.

Лейт встретила свою любовь после 70 лет, до этого она жила в браке с другим мужчиной. Окружающие осудили её за такой шаг, едва не назвав извращенкой. Однако женщина убеждена, что любовь не зависит от возраста, поскольку она одинаково прекрасна и в молодом возрасте, и в зрелом.

80-летняя Лиз Ходжкинсон поделилась, что либидо многих пожилых мужчин не страдает с возрастом. Однако она сама столкнулась с иной ситуацией. С годами секс превратился для неё в смутное воспоминание, при том, что она ведёт активный образ жизни. Но, несмотря на это, женщина призналась, что всё ещё готова к новым романтическим приключениям.

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