Подмосковный участник премии «Россия — страна возможностей» рассказал о своей работе

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Участник национальной премии «Россия — страна возможностей» Анатолий Рыбаков из Московской области стал одним из ста героев самых вдохновляющих историй премии и получил путёвку на фестиваль молодёжи, где рассказал о своей работе, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Анатолий Рыбаков разрабатывает информационные технологии в сфере прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В настоящее время он руководит целой научной школой, которая оцифровывает процессы и объекты с точки зрения потенциальной опасности и защищённости.
Для ста героев самых вдохновляющих историй Премии, в числе которых был Анатолий Рыбаков, на Всемирном фестивале молодёжи провели лекции, тренинги, дискуссии, а также мастер-классы, направленные на продвижение личного бренда героев и раскрытие их историй.
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«Дни на фестивале были наполнены интересными встречами и знакомствами. Они позволили окунуться в другую атмосферу, которая оказалась совершенно новой. После мероприятий я смог по-другому взглянуть на себя, на то, чем занимаюсь. До этого мне казалось, что я делаю все как обычно. Но, находясь на Премии, я получил отзывы от своих коллег, которые придали мне уверенность», — поделился Рыбаков.
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Лев Каштанов