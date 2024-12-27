«Инсульт и внезапная смерть»: Сомнолог назвал неожиданную опасность храпа

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Храп — это звук, мешающий спать не только окружающим, но зачастую и самому храпящему. Из-за чего он появляется и о чем сигнализирует?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» сообщил, что храп — звук, возникающий из-за того, что в потоке воздуха дребезжит мягкая неба и небный язычок.
Возникают остановки дыхания, по словам сомнолога, чаще всего из-за сужения дыхательных путей, что происходит из-за хронического тонзиллита и ожирения.
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«Очень часто храп является внешним признаком автономных дыханий во сне. То есть, когда у нас появляется некоторая дряблость мягких тканей глотки, появляются узкие дыхательные пути, где поток воздуха очень сильно идет. Это же сужение дыхательных путей может приводить и к остановкам дыхания во сне — апноэ — моменты тишины, а потом громкое всхрапывание», — объяснил врач.
Возникают остановки дыхания, по словам сомнолога, чаще всего из-за сужения дыхательных путей, что происходит из-за хронического тонзиллита и ожирения.
«Большое количестве подобных остановок дыхания может приводить к инфарктам, инсультам, внезапной смерти во сне, ожирению, диабету, дневной сонливости», — заявил Кудинов.
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Анастасия Бондарева