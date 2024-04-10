Врач Морозов назвал причины храпа детей

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Врач-отоларинголог Илья Морозов заявил, что храп у ребёнка может свидетельствовать о гипертрофии аденоидов.
Он пояснил, что этот недуг характеризуется разрастанием глоточной миндалины в области свода носоглотки.
Также причинами храпа детей могут выступать аллергический ринит, увеличение в размере гланд, искривление перегородки носа.
При таком состоянии врач рекомендовал обращаться к врачу и проходить медицинское обследование.
Ранее невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявляла, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.
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«Вторая по частоте встречаемости причина — аденоидит — воспаление глоточной миндалины, самым ярким проявлением которого является увеличение количества слизи. К вышеуказанным симптомам гипертрофии аденоидов добавляется также постоянное «шмыганье носом», кашель, усиливающийся в горизонтальном положении, ввиду стекания слизи по задней стенке глотки», — добавил в беседе с Газета.ру Морозов.
Также причинами храпа детей могут выступать аллергический ринит, увеличение в размере гланд, искривление перегородки носа.
При таком состоянии врач рекомендовал обращаться к врачу и проходить медицинское обследование.
Ранее невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявляла, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.
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Мелисса Тимофеева