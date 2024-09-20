Врач Лукань заявила об основной угрозе храпа

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Оториноларинголог, к.м.н. Наталья Лукань заявила, что храп способен вызывать сердечно-сосудистые заболевания.
«Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.Она напомнила, что причинами храпа могут быть искривление перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, полипы в носу, наличие аденоидов в носоглотке, низкое расположение мягкого неба, гипертрофия небных миндалин и прочее.
Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.
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