Кардиолог назвал позу сна, которая говорит о проблеме с сердцем

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Заподозрить проблемы с сердцем можно по тому, какую позу для сна выбирает человек. Признаком серьезных проблем с сердцем может быть дискомфорт во время сна, когда человек лежит на спине.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» сообщил, что в течение ночи человек меняет позы до 150 и больше раз.
Он добавил, что если у человека имеется сердечная недостаточность, то положение во сне будет «сидя с приподнятым головным концом и несколько с опорой на локотки».
Он добавил, что игнорировать наличие храпа не стоит, потому что это может быть первым симптомом тяжелой болезни.
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«Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно. Он рукой или ладонью придавливает сердце, чтобы оно маневрировало в грудной полости меньше. Это неправильная поза. Также неправильной позой является и пребывание четко на спине. Лучше спать на правом боку, надо приучить себя к этому», — объяснил эксперт.
Он добавил, что если у человека имеется сердечная недостаточность, то положение во сне будет «сидя с приподнятым головным концом и несколько с опорой на локотки».
«Еще при сердечной недостаточности и аритмии у человека увеличивается храп. Был случай, когда с храпом люди пошли к врачу-ЛОРу, но там все оказалось нормально, а потом через мониторинг выявилось нарушение сердечного ритма с длинными паузами, а параллельно рак почки», — рассказал врач.
Он добавил, что игнорировать наличие храпа не стоит, потому что это может быть первым симптомом тяжелой болезни.
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Анастасия Бондарева