Intel может лишиться товарного знака в России

21 ноября 2025, 12:48

Фото: iStock/JHVEPhoto

Заканчивается срок регистрации товарного знака Intel в Роспатенте, а значит, что бренд рискует утратить эксклюзивные права. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, компании необходимо продлить действие знака, иначе право на использование названия в России будет утрачено. В этом случае конкуренты смогут подать заявку на похожее обозначение и начать выпускать продукцию под брендом Intel без разрешения на это правообладателя.



Однако, по словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, бренд определяется не только регистрацией, но и узнаваемостью.





«Поэтому даже при отсутствии продления оборот оригинальной продукции и параллельный импорт возможны только с согласия правообладателя», — отметил собеседник «Постньюс».