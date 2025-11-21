Intel может лишиться товарного знака в России
Заканчивается срок регистрации товарного знака Intel в Роспатенте, а значит, что бренд рискует утратить эксклюзивные права. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, компании необходимо продлить действие знака, иначе право на использование названия в России будет утрачено. В этом случае конкуренты смогут подать заявку на похожее обозначение и начать выпускать продукцию под брендом Intel без разрешения на это правообладателя.
Однако, по словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, бренд определяется не только регистрацией, но и узнаваемостью.
«Поэтому даже при отсутствии продления оборот оригинальной продукции и параллельный импорт возможны только с согласия правообладателя», — отметил собеседник «Постньюс».
Тем не менее окончание срока товарного знака может создать серьёзные риски для бренда.