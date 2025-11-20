Певец Shaman отказался от повторной регистрации товарного знака «Я русский»

20 ноября 2025, 04:47

Shaman не станет повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский»

Shaman/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) не планирует повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Такую позицию певец выразил в интервью РИА Новости.





Напомним, что ранее Роспатент действительно отказал Дронову в регистрации товарного знака. Свои заявки исполнитель подал в октябре 2024 года.



Первая касалась алкогольной продукции, а вторая затрагивала 17 категорий товаров и услуг, включая средства личной гигиены и косметику.





«Вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай Бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано «Я русский», люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman», — иронично отметил певец.