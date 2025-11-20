Певец Shaman отказался от повторной регистрации товарного знака «Я русский»
Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) не планирует повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Такую позицию певец выразил в интервью РИА Новости.
Напомним, что ранее Роспатент действительно отказал Дронову в регистрации товарного знака. Свои заявки исполнитель подал в октябре 2024 года.
Первая касалась алкогольной продукции, а вторая затрагивала 17 категорий товаров и услуг, включая средства личной гигиены и косметику.
Певец назвал свои действия «профилактической мерой». Дронов объяснил, что хотел предотвратить возможные попытки сторонних компаний использовать его имя в коммерческих целях.
Логика у артиста была следующая: если откажут ему, то остальным станет очевидно, что их ждет аналогичный ответ.
«Вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай Бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано «Я русский», люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman», — иронично отметил певец.