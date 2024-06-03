Интерактивной картой отключения горячей воды воспользовались уже 6 млн жителей Подмосковья

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Шесть миллионов человек воспользовались интерактивной картой, на которой размещена информация о сроках сезонного отключения горячей воды в Московской области. Об этом сообщил на еженедельной конференции губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с чренами регионального правительства и главами муниципалитетов вице-губернатор — министр энергетики области Евгений Хромушин.
«В Подмосковье работает карта отключений горячей воды. Здесь каждый человек, введя свой адрес, может получить информацию о том, когда будет отключена горячая вода и, самое главное, когда она будет включена. С начала года на эту карту зашли более 6 млн человек. И только за последний месяц этой картой воспользовались 500 тысяч человек. Это показывает большую востребованность этого сервиса», — сказал Хромушин.Он добавил, что информирование населения о существовании такого сервиса, а также о сроках отключения подачи горячей воды, ведётся также через СМИ, окружные сообщества в соцсетях и через мессенджеры. Кроме того, информация размещается в личных кабинетах МосОблЕИРЦ и на платёжных квитанциях: там печатается QR-код, ведущий на интерактивную карту отключений.
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