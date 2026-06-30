Интернет на трассах: Минцифры сделает ставку на «зелёную» энергетику
Минцифры намерено обеспечить доступ к интернету на российских дорогах за счёт ветрогенераторов и солнечных панелей. Об этом пишет газета «Известия».
В министерстве подчеркнули, что одна из ключевых задач — гарантировать стабильное электроснабжение объектов связи. Согласно планируемым изменениям в Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, телекоммуникационное оборудование в локациях со слаборазвитой инфраструктурой будут оснащать возобновляемыми источниками энергии. В первую очередь это касается автомобильных трасс и железнодорожных магистралей.
Как отмечается в документе, подобная практика уже широко распространена в мире. Среди стран, лидирующих по использованию возобновляемых источников энергии, — Китай, США, Индия, Германия и Бразилия.
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