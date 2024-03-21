Интернет-разведчик Бедеров: Бесполезно менять номер для защиты от слежки

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Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров заявил, что смена номера телефона не способствует защите от слежки.
Кроме того, такой метод никак не сотрёт цифровой след пользователя.
По его словам, новые операционные системы, приложения и разрешения, которыми пользуются люди каждый день, лишь способствует собираемости данных о нас.
Ранее в пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что в случае пропажи или кражи смартфона киберпреступники могут снять деньги со счетов владельца или шантажировать его.
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Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
«Условный Google соединит ваши профили со всеми новыми устройствами, со всеми новыми контактами. Если вы вышли в один и тот же аккаунт с другого устройства, он всё соединит в один профиль. Если вы использовали одно и то же соединение, он также слепит это все в один профиль. И так, как снежный ком, ваш профиль «растёт», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее в пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что в случае пропажи или кражи смартфона киберпреступники могут снять деньги со счетов владельца или шантажировать его.
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Мелисса Тимофеева