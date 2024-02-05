Жителям Подмосковья рассказали, как в случае пропажи смартфона защитить личные данные

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В случае пропажи или кражи смартфона киберпреступники могут снять деньги со счетов владельца или шантажировать его. Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Там рассказали, как не допустить этого.
«Прежде всего, на телефон, необходимо поставить автоматическую блокировку экрана или выбрать сложный пароль либо использовать вход по биометрии. Помимо этого, нужно установить и настроить программу, которая позволит заблокировать гаджет в случае кражи. Такие приложения также могут определить местоположение устройства, включить звуковые сигналы, сфотографировать злоумышленника и переслать эти фотографии, а также стереть все личные данные», – посоветовали в министерстве.Там добавили, что важные приложения и файлы следует защитить отдельным паролем или доступом по биометрии. Кроме того, важно делать регулярные резервные копии данных, чтобы в случае кражи устройства файлы остались защищёнными.
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