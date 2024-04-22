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Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена по делу о растрате средств РЖД

«Ъ»: Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД Шеянова
22 апреля 2024, 09:52
Фото: istock / Coprid

Фото: istock / Coprid

Интерпол прекратил розыск гражданина России Вячеслава Шеянова, обвиняемого в растрате средств РЖД, об этом сообщает «Коммерсантъ».


По информации издания, розыск приостановлен на некоторое время. Его личные данные в базе заблокированы. Отмечается, что решение последовало после обращения в Интерпол адвоката бизнесмена.

Напомним, Россия направила запрос на розыск Вячеслава Шеянова в прошлом году. Он вместе с бывшим главой ОАО «Федеральная пассажирская компания» и руководителем ООО «Мехпрачечная СвЖД» подозреваются в хищении и растрате средств. Сумма ущерба превысила 330 миллионов рублей.

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#россия
В Подмосковье егерь спас краснокнижного лебедя-кликуна
22 апреля 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Лебедя со сломанным крылом обнаружила на своём участке жительница одной из деревень Дмитровского городского округа, помочь птице самостоятельно она не могла, поэтому обратилась в единую службу спасения «Система-112», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Информацию о раненом лебеде оперативно передали главному инспектору охотнадзора региона, а тот связался с егерем местного охотничьего хозяйства. Егерь поймал птицу. Оказалось, что это лебедь-кликун. В Красную книгу Московской области этот вид занесён как находящийся на грани исчезновения. Лебедя погрузили на машину и отвезли на Дмитровскую ветеринарную станцию», — говорится в сообщении.
Ветеринары диагностировали у лебедя перелом лучевой кости одного из крыльев. На время лечения птицу решено было отправить в Центр реабилитации диких животных. Врачи дали благоприятный прогноз: лебедь полностью поправится, после этого его можно будет выпустить обратно в природу.

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#спасение
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Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»
22 апреля 2024, 10:21

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Студенты Подольского института спорта теперь смогут пройти практику в центре «Ясенки». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Договор о сотрудничестве центра и университета подписали Директор реабилитационного центра «Ясенки» Михаил Маслов и ректор Подольского социально-спортивного института Владимир Нелюбин.

«Многие имеют ограниченные возможности здоровья после ранений. И наша забота о них – это благодарность за их ратные подвиги. Мы примем все меры, чтобы бойцы, которые будут у нас учиться, не испытывали финансовое бремя. Они дали нам возможность работать и жить в мире. Главное, чтобы у них было желание стать специалистом», — отметил Владимир Нелюбин.

Также Михаил Маслов подчеркнул, что в рамках практики будут организованы встречи с участников СВО с представителями паралимпийских видов спорта, где студенты смогут поработать волонтерами.

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В Подмосковье продлили приём заявок на конкурс «Юный архивист»
22 апреля 2024, 10:03

Фото: iStock/DmitriyBezborodkin

Конкурс юношеских учебно-исследовательских работ Юный архивист» проводится в Московской области в этом году в десятый раз, заявки на участие в нём будут принимать до 30 июня, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Работы на конкурс принимаются в электронном виде — на почту gau-unarh@mosreg.ru. Стать участниками конкурса могут школьники и студенты вузов и колледжей. Кроме того, для участия в конкурсе надо будет прислать анкету», — говорится в сообщении.
Подробная информация о требованиях к участникам конкурса и форме заявки размещена на сайте министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области. Вопросы по конкурсу можно задать по телефону: 7-498-602-18-97, доб. 215.

Задача конкурса — воспитание патриотизма и формирование любви к Родине у подрастающего поколения.

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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
22 апреля 2024, 09:32

Фото: istockphoto/allanswart

КНДР провела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили в южнокорейском Объединенном командовании начальников штабов.
«Север запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря», — указано в сообщении.

Иных подробностей запуска не приводится.

КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2». В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3». Оба испытания прошли успешно, поставленные цели были достигнуты.

20 марта КНДР успешно испытала запуск гиперзвуковой ракеты. Северокорейские инженеры провели наземные испытания сопла твердотопливного реактивного двигателя, который будет установлен на многоступенчатой ракете средне-дальнего радиуса действия.

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#ракеты
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В России стартовала Всероссийская акция «Юный искусствовед»
22 апреля 2024, 09:30

Фото: портал Культурадляшкольников. рф

С 22 апреля по 5 мая 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит Всероссийская акция «Юный Искусствовед». Она проводится с целью популяризации искусства и способствует раскрытию творческого потенциала школьников по всей стране.

Акция проводится при содействии и под патронажем журнала «Юный Искусствовед». Учащиеся школ со всех уголков России будут соревноваться в трёх номинациях. Разделы посвящены рисованию, сочинению историй, заданиям на смекалку и литературные способности. Каждый участник сможет проявить свой творческий потенциал, а также усовершенствовать имеющиеся художественные и литературные навыки. Все три номинации — «Рассказ в картинках», «Головоломка», «Искусствовед-писатель» — связаны с одним из главных музеев России — ГМИИ имени А.С. Пушкина (Пушкинский музей).

«Рассказ в картинках». Необходимо будет придумать небольшой сюжет о похождениях Костика и Пушкина в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Потом следует наглядно изобразить эту историю в пяти картинках. Подробнее узнать о героях журнала «Юный Искусствовед» можно на сайте https://yamyam.kids/.

«Головоломка». Для соревнования в этой номинации нужно придумать ребус, головоломку, палиндром или шараду, имеющую отношение к Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и экспонатам из его обширной коллекции. Это может быть литературный лабиринт, задание, в котором требуется найти отличия между картинками, сканворд, кроссворд или другая задача на смекалку, внимательность и творчество.

«Искусствовед-писатель». В этом конкурсе следует выбрать одно из произведений, составляющих коллекцию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина либо его филиалов. Затем нужно написать достаточно краткое, но емкое эссе, которое поможет другим ребятам обратить внимание на этот шедевр, познакомиться с ним ближе и проникнуться его величием. Если участник акции не может лично посетить Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, он может совершить виртуальную экскурсию, пройдя по ссылке https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru.

Затем будут подведены итоги акции. По результатам соревнования члены жюри, в состав которого входят главный редактор журнала «Юный Искусствовед», а также сотрудники Пушкинского музея и известные деятели российской культуры, выберут 30 финалистов, по десять в каждой из номинаций, чьи работы будут представлены на портале Культурадляшкольников.рф. Трое победителей, по одному в каждой номинации, получат дополнительный приз — публикацию в журнале «Юный Искусствовед».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников. рф» и с 22 апреля по 5 мая в личном кабинете школьника оставить заявку на участие.

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#рф
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В Подмосковье проведут консультацию по компенсациям жертвам мошенников в строительстве
22 апреля 2024, 09:20

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

День открытых дверей, посвящённый выплатам компенсаций людям, ставшим жертвами мошенничества в сфере жилищного строительства, проведёт Минжилполитики Московской области в пятницу, 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства.
«Принять участие в дне открытых дверей приглашают граждан, пострадавших от мошеннических действий, в том числе: ликвидации застройщиков, самостроя, то есть возведения домов без разрешения на строительство и от «двойных продаж», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что люди, пострадавшие от таких видов мошенничества, не попадают под защиту федерального закона №214 «Об участии в долевом строительстве», однако власти Подмосковья планируют решить их проблему при помощи привлечения внебюджетного финансирования. Людям выплатят компенсации.

День открытых дверей будет проводиться в дистанционном режиме — в формате видеоконференции и по телефону. Заявки на участие принимаются до двух часов дня 24 апреля по телефону: 7-498-602-16-00, доб. 47613, 47926.

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#консультации
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Солдат ВСУ: если мне скажут идти на Киев, я пойду
22 апреля 2024, 09:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Американский конгресс готовится передать Украине новые миллиарды в рамках военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это ужесточает мобилизацию и меняет условия для уклонистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Украина нуждается не только в людях, но и в средствах. Прямую связь между этими нуждами подтвердили новым законом о мобилизации. Он вызывает недовольство у украинцев. Многие интересуются, как отказаться от украинского гражданства и покинуть страну.

Первое время после начала СВО в ряды ВСУ вступило много добровольцев, но сейчас такая активность сошла на нет. Один из военнослужащих сообщил, что готов пойти на Киев, если его об этом попросят. Он отметил, что устал находиться в зоне проведения военных действий на протяжении двух лет.
Военнослужащий заявил, что отправлялся добровольцем, а не по повестке. Он добавил, что вход в украинскую армию был бесплатным. Однако сейчас оттуда выхода нет.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации, согласно которому в стране отменяется демобилизация. По принятому закону повестка считается действительной, даже если её не выдали в руки. А сам закон стал неким сигналом западным союзникам Украины о том, что страна срочно нуждается в новых поставках оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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Россияне в Турции не сталкиваются с массовыми отказами в открытии счетов
22 апреля 2024, 08:07

Фото: iStock/mrjo2405

Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в государственных банках Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из банков.
В сети появилась информация, что гражданам России отказывают в открытии счетов в турецких банках.

Собеседник агентства отметил, что массовой ситуации с отказами открывать банковский счет, по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам России. Источник перечислил документы, необходимые для открытия счета. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции и вид на жительство. В некоторых случаях необходимо наличие депозита.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило проект, по которому в случае его принятия банки обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств. Цель такого проекта заключается в уменьшении сроков исполнения запросов и в повышении эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, которые были совершены через интернет или телефон.

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#банки
#документы
#счёт
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Юрист назвал необходимое количество стажа для получения страховой пенсии
Юрист Виноградов: Для страховой пенсии понадобится не менее 15 лет
22 апреля 2024, 04:55

Фото: iStock/catalis

В 2024 году для назначения страховой пенсии потребуется не менее 15 лет трудового стажа и пенсионный коэффициент 28,2 балла, сообщил агентству «Прайм» заведующий факультетом права Высшей школы экономики НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
С 2025 года минимальный балл пенсионного коэффициента будет увеличен до 30 баллов. Это число зависит от количества уплаченных и неуплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование и продолжительности страхового стажа.

Сам размер пенсии определяется по формуле: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, помноженные на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

«Если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 28,2х133,05)», – объяснил Виноградов.

При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов — 28 092,38 рубля, добавил эксперт.

Ранее Правительство РФ поддержало законопроект о двойных пенсиях для детей-инвалидов, которые одного из родителей, выполнявший воинский долг.

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#страхование
#пенсия
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