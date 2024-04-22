Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена по делу о растрате средств РЖД

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Интерпол прекратил розыск гражданина России Вячеслава Шеянова, обвиняемого в растрате средств РЖД, об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, розыск приостановлен на некоторое время. Его личные данные в базе заблокированы. Отмечается, что решение последовало после обращения в Интерпол адвоката бизнесмена.
Напомним, Россия направила запрос на розыск Вячеслава Шеянова в прошлом году. Он вместе с бывшим главой ОАО «Федеральная пассажирская компания» и руководителем ООО «Мехпрачечная СвЖД» подозреваются в хищении и растрате средств. Сумма ущерба превысила 330 миллионов рублей.
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