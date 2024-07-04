«Интим-фото и наркотики»: от кого родила 14-летняя школьница, чем она зарабатывает и как с ней связана Мизулина

14-летняя уроженка Красноярска Даша Суднишникова привлекла внимание общественности после того, как сообщила о рождении дочери. Радостной новостью молодая мать поделилась в эфире популярного российского телешоу, заявив при этом, что отцом ребенка стал ее 10-летний друг. Как живет молодая мать и от кого на самом деле она родила расскажет редакция «Радио 1».