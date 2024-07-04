«Интим-фото и наркотики»: от кого родила 14-летняя школьница, чем она зарабатывает и как с ней связана Мизулина

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14-летняя уроженка Красноярска Даша Суднишникова привлекла внимание общественности после того, как сообщила о рождении дочери. Радостной новостью молодая мать поделилась в эфире популярного российского телешоу, заявив при этом, что отцом ребенка стал ее 10-летний друг. Как живет молодая мать и от кого на самом деле она родила расскажет редакция «Радио 1».
Кто отец ребенка 14-летней Дарьи Суднишниковой
Дарья Суднишникова сообщила о своей беременности в одной из популярных передач на российском ТВ. Школьница сначала заявила, что отцом ребенка является ее десятилетний друг, однако вскоре выяснилось, что у мальчика еще не вырабатывается тестостерон, поэтому оплодотворить несовершеннолетнюю он не мог. Через некоторое время Суднишникова опровергла свое прежнее заявление и утверждала, что забеременела от старшеклассника, который якобы ее изнасиловал.
Чем занимается Дарья Суднишникова
Суднишникова зарабатывает на жизнь тем, что ведет приватный телеграм-канал. Девушка публикует интимные фотографии и взимает за доступ к ним определенную плату. Возмущенная общественность также обвиняет девушку в публикации фотографий малолетней дочери и роликов, на которых молодая мать употребляет наркотики.
На деятельность треш-блогера обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В настоящее время в отношении Суднишниковой ведется проверка.
Драка и психиатрическая клиника
Суднишникова наблюдается у врача-психиатра. Молодой матери был поставлен диагноз «смешанное расстройство поведения и эмоций». Оказалось, что ранее девушка избила свою подругу, которая якобы выманила ее в другой город, отобрала деньги и телефон. Однажды Суднишникова даже была госпитализирована в психиатрическую клинику. По ее словам, она испытывает проблемы с деньгами из-за чего у нее случился нервный срыв и она ушла из дома.
«Я ушла, провела около недели, ночуя в подъездах. Позже меня объявили в розыск, а потом нашли в одном из подъездов всю изрезанную без сознания. Привели в чувство и отправили в психбольницу, заподозрив попытку самоубийства», — рассказала девушка.
Сообщается, что девушку могут лишить родительских прав и забрать ребенка, однако эта информация пока не подтверждена.
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Анастасия Хохлова