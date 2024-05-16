Российская школьница пришла в ТЦ и родила

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В торговом центре «Европа» в Старом Осколе Белгородской области школьница родила в туалете, сообщает Telegram-канал «Типичный Белгород».
По информации издания, медицинский персонал прибыл на место и забрал несовершеннолетнюю девушку вместе с новорожденным младенцем. Сотрудники и посетители торгового центра были проинформированы о том, что девушка родила мальчика.
О состоянии матери и ребенка дополнительной информации не поступало.
Ранее было сообщено, что в торговом центре «Макси» на Московском проспекте в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете и оставила ребенка в лесу.
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О состоянии матери и ребенка дополнительной информации не поступало.
Ранее было сообщено, что в торговом центре «Макси» на Московском проспекте в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете и оставила ребенка в лесу.
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Артем Кузьмин