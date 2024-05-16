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Российская школьница пришла в ТЦ и родила

В Старом Осколе школьница родила в туалете торгового центра
16 мая 2024, 17:36
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В торговом центре «Европа» в Старом Осколе Белгородской области школьница родила в туалете, сообщает Telegram-канал «Типичный Белгород».
По информации издания, медицинский персонал прибыл на место и забрал несовершеннолетнюю девушку вместе с новорожденным младенцем. Сотрудники и посетители торгового центра были проинформированы о том, что девушка родила мальчика.

О состоянии матери и ребенка дополнительной информации не поступало.



Ранее было сообщено, что в торговом центре «Макси» на Московском проспекте в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете и оставила ребенка в лесу.
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#подмосковье
#сотрудники
#девушка
#школьница
В Москве под домашний арест отправили хирурга из клиники Хайдарова
16 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под домашний арест хирурга клиники IQ Plastique Тамерлана Кадзаева по делу о смерти бизнесмена Петра Гаврилова после операции, сделанной в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд избрал в отношении Тамерлана Кадзаева меру пресечения в виде домашнего ареста», — такое решение принял суд.

Напомним, в феврале текущего года в Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике пластической хирургии IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова. Операцию сделали 17 февраля, она прошла успешно и Гаврилова выписали домой. Однако уже через три дня бизнесмен почувствовал себя плохо.

20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер.

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#суд
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#бизнесмен
#мужчина
#продюсер
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Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»
Baza: по делу о теракте в «Крокусе» проходят еще пять граждан Таджикистана
16 мая 2024, 17:24

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Новые фигуранты появились в деле о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, пятеро граждан Таджикистана связаны с запрещенной в РФ террористической организацией. Мужчины подозреваются в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Прежде Басманный суд Москвы продлил меру пресечения четырем исполнителям теракта. Арестованные будут находится в СИЗО до 22 августа, после чего состоится новое заседание суда.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта текущего года. Группа вооруженных мужчин ворвалась в холл концертного зала и начала в упор расстреливать людей, в том числе детей и женщин.

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#суд
#теракт
#сизо
#днр
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SHOT: Сестра супруги арестованного кадровика Минобороны срочно продаёт дом
16 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/bastan

Сестра супруги экс-главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова экстренно продаёт дом, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, она решила срочно продать имущество в Краснодаре на фоне разгоревшегося вокруг Кузнецова скандала.

SHOT отмечает, что танхаус выполнен в очень похожей стилистике, что и предполагаемая взятка политику. Он принадлежит 48-летней сестре Ирины Кузнецовой Инне Маллах.

В настоящее время он выставлен на продажу за 125 миллионов рублей. Особняк находится в элитном Фестивальном микрорайоне. При ремонте использовались дорогие материалы из Испании и Италии, мебель покупалась за границей. В танхаусе четыре комнаты, большая кухня, спортивный зал, бассейн, баня.

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#минобороны рф
#дом
#арест
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Глава МВД Словакии рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо
Стрелявший в премьера Словакии был против прекращения поставок оружия Украине
16 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/A_N

Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не имел связей с радикальными политическими группировками, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Об этом сообщила словацкая телерадиокомпания Spravy RTVS.
Шутай-Эшток отметил, что подозреваемый принял решение о действиях из-за недовольства результатами президентских выборов.

Подозреваемый участвовал в антиправительственных мероприятиях, в том числе в апрельской демонстрации в Долна-Крупе во время выездного заседания правительства, сообщил глава МВД.

По его словам, полиция расследует 32 дела, связанные с подозреваемыми, которые выразили поддержку убийству Роберта Фицо в социальных сетях.

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#полиция
#мвд
#покушение
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Самолет из Уфы пришлось экстренно посадить в другом городе из-за неисправности
Самолет Санкт-Петербург — Уфа совершил вынужденную посадку в Кирове
16 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Jag_cz

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, пришлось экстренно посадки в Кирове. Об инциденте сообщается в телеграм-канале правительства Кировской области.
По имеющейся информации, капитан воздушного судна запросил экстренную посадку после того, как в грузовом отсеке самолёта сработал датчик пожара. Воздушное судно пришлось посадить через полтора часа после того, как самолёт взлетел.

После благополучной посадки пассажиров доставят в Уфу на резервном воздушном судне из аэропорта Шереметьево. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорты обоих направлений работают в штатном режиме.

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Генпрокуратура России подала в суд на Ходорковского* и Лебедева
16 мая 2024, 15:20

Фото: iStock/Zolnierek

В суд Москвы поступил иск ГП РФ в отношении Ходорковского*, Лебедева и «Сибирской лизинговой компании», сообщает РБК.
По данным издания, зарегистрирован иск Генпрокуратуры России к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, экс-начальнику МЕНАТЕПа Платону Лебедеву и ООО «Сибирская лизинговая компания». Об этом следует из данных в картотеке дел.

Суть претензий ГП РФ не уточняет. Беседа по делу назначена на 27 мая.

Ранее сообщалось, что Ходорковский* и Лебедев были фигурантами дела ЮКОСа. Их обвинили в похищении акций, нефти и уклонении от уплаты налогов. Они находились в правлении нефтяной компании, а в 2005 году получили по девять лет тюрьмы.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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Военкор Манье раскрыл, кому могло быть выгодно покушение на Фицо
Военкор Манье предположил выгоду Запада в покушении на Фицо
16 мая 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.
«Если мы посмотрим на политику Словакии при Роберте Фицо, то увидим ухудшение отношений с ЕС, сближение Словакии с Россией, позицию против поставок вооружений и боеприпасов на Украину, а также против вступления Украины в НАТО», — пояснил в беседе с RT Манье.

Ранее старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли высказывал мнение о том, что покушение премьера-министра Словакии Роберта Фицо могло быть следствием демонизации его образа в западных СМИ из-за стремления главы правительства проводить более независимую политику в интересах своей страны.

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В Петербурге задержали группу лиц, легализовавшую мигрантов
16 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/Yingko

В Санкт-Петербурге полиция выявила и задержала группу лиц, которые незаконно легализовали порядка семи тысяч мигрантов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению, в преступную группу входили как россияне, так и иностранцы. Пятерым из них удалось скрыться за границей. Их объявят в международный розыск. Предполагается, что преступники создали три юрлица, через которые они помогали мигрантам зарегистрироваться или получить патент на работу.

«Стоимость услуг подозреваемых варьировалась от 27 до 35 тыс. рублей с человека, а годовой доход организованной группы составил десятки миллионов рублей. Средний ключевой заработок только одного участника группы мог доходить до 1 млн рублей в месяц», — рассказала Волк.

При этом она уточнила, что в основном документы были поддельными. Для них использовались поддельные бланки. Они взламывали аккаунты на «Госуслугах» и регистрировали своих клиентов в жилье посторонних людей. Таким образом они помогли порядка семи тысячам человек.

По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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Стрелявший в премьера Словакии заявил о цели своего нападения
Стрелявший в премьера Словакии Фицо заявил, что не собирался его убивать
16 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Мужчина, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что не планировал его убивать. Об этом сообщает телеканал Markiza.
По словам подозреваемого, он лишь хотел навредить политику.

Нападение на Фицо злоумышленник планировал несколько дней. Мужчина рассказал, что был несогласен с политикой действующей власти.

Напомним, вооруженное нападение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая. Мужчина несколько раз выстрелил в область груди и живота политика. В настоящее время Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

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В сети появились кадры момента покушения на Фицо
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