15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу

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В Архангельске 15-летняя девушка родила ребёнка в туалете торгового центра «Макси», а после выбросила новорождённого мальчика в лесу. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, инцидент произошел ещё в августе прошлого года. Девушка сняла процесс родов на камеру своего мобильного телефона и отправила друзьям. После чего вместе с 18-летним отцом ребёнка завернули младенца в футболку и выбросили его в кусты ближайшего леса.
6 мая текущего года в полицию обратилась девушка, которой продемонстрировали данное видео. Полицейские вычислили девушку с видеозаписи и начали проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова