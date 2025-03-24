«Интуиция и вещие сны»: Гороскоп с 24 по 30 марта для всех знаков зодиака

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В субботу 29 марта состоится затмение Солнца. Светило расположится в знаке зодиака Овен. Благоприятно демонстрировать лидерские качества, смелость, храбрость, уверенность в себе. Решительность желательно сочетать с расчетом и рациональностью. Наступает время перемен. Путь укажет интуиция и вещие сны. Настойчивость необходима для достижения намеченной цели. На выходных важно уделить внимание домашним делам, близким людям и семье. Более бережно надо относиться к здоровью.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну надо проявлять активность и инициативу. На переговорах поможет умение выслушать, вежливость и приветливость.
Тельцу надо проявить свои таланты и подчеркнуть свои достоинства. Ему важно творчески себя выразить.
Близнецам следует уделить внимание питанию и здоровью. Им желательно наладить режим дня и выспаться.
Раку пригодится сила воли для преодоления препятствий. Ему надо удержаться от опрометчивых действий.
Льву благоприятно устанавливать новые связи и удовлетворять своё любопытство. Он будет ясно мыслить и с интересом изучать информацию.
Деве надо тщательно проанализировать ситуацию и учесть все возможные трудности.
Весам потребуется терпение и внимание к деталям. Благородство и скромность их украсят и привлекут новые знакомства.
Скорпиону необходимо понять свои чувства. У него появится потребность отсеять лишнее общение, а также проанализировать сложившиеся привычки.
Стрельцу быстрые и решительные действия помогут в осуществлении плана. Он станет популярнее и востребованней.
Козерогу не следует напрасно тратить свои силы. Долгосрочная польза и практичность важнее сиюминутной выгоды.
Водолею удастся воплотить свою оригинальную идею в жизнь. Перед ним откроются новые возможности.
Рыбам принесёт радость близкое и доверительное общение. Любовь выйдет на первый план. Им благоприятно проявить нежность и ласку.
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Овну надо проявлять активность и инициативу. На переговорах поможет умение выслушать, вежливость и приветливость.
Тельцу надо проявить свои таланты и подчеркнуть свои достоинства. Ему важно творчески себя выразить.
Близнецам следует уделить внимание питанию и здоровью. Им желательно наладить режим дня и выспаться.
Раку пригодится сила воли для преодоления препятствий. Ему надо удержаться от опрометчивых действий.
Льву благоприятно устанавливать новые связи и удовлетворять своё любопытство. Он будет ясно мыслить и с интересом изучать информацию.
Деве надо тщательно проанализировать ситуацию и учесть все возможные трудности.
Весам потребуется терпение и внимание к деталям. Благородство и скромность их украсят и привлекут новые знакомства.
Скорпиону необходимо понять свои чувства. У него появится потребность отсеять лишнее общение, а также проанализировать сложившиеся привычки.
Стрельцу быстрые и решительные действия помогут в осуществлении плана. Он станет популярнее и востребованней.
Козерогу не следует напрасно тратить свои силы. Долгосрочная польза и практичность важнее сиюминутной выгоды.
Водолею удастся воплотить свою оригинальную идею в жизнь. Перед ним откроются новые возможности.
Рыбам принесёт радость близкое и доверительное общение. Любовь выйдет на первый план. Им благоприятно проявить нежность и ласку.
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Анастасия Панченко