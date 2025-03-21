Астролог раскрыл, какими будут переговоры РФ и США 24 марта

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24 марта в Эр-Рияде запланированы переговоры между представителями США и РФ.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак поделился с «Радио 1» астрологическим прогнозом на предстоящие переговоры России и США. По его словам, с одной стороны — это важный шаг в налаживании отношений между нашими странами, а с другой — астрологически двойственный день, что может помешать.
По его словам, Солнце, Венера и Меркурий находятся в положительном аспекте с Плутоном. Плутон — что наделяет проницательностью и повышает интуицию, улучшает умственную деятельность и повышает концентрацию сил.
Он добавил, что если накладывать положение планет этого дня на карту «рождения» современной России, то день удачен с точки зрения делового партнёрства и решения важных задач.
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«Во-первых, у нас всё ещё идёт период ретроградного Меркурия. Достигнутые в это время договорённости часто нарушаются. Во-вторых, Меркурий, который отвечает за мыслительную деятельность и речь, в этот день будет находиться в соединении с Солнцем. Слишком сильная энергия Солнца тормозит мыслительные процессы и путает мысли. И этот эффект усиливается ретроградным Меркурием. То есть, в этот день будет непросто донести чётко свою позицию и оппонентам сложнее нас понять в принципе. Также всё ещё идёт ретроградная Венера, которая находится в Овне. Такое положение планеты провоцирует неадекватные реакции», — объяснил астролог.
По его словам, Солнце, Венера и Меркурий находятся в положительном аспекте с Плутоном. Плутон — что наделяет проницательностью и повышает интуицию, улучшает умственную деятельность и повышает концентрацию сил.
«Также аспект между Венерой и Плутоном повышает наше влияние на окружающих, а аспект Плутона с Меркурием делает день удачным для выступлений. Сам по себе день имеет немало негативных моментов, которые сглаживаются рядом позитивных и в итоге делают день нейтральным. Это, в свою очередь, говорит о том, что важных решений и соглашений на этой встрече достигнуто, скорее всего, не будет», — предположил астролог.
Он добавил, что если накладывать положение планет этого дня на карту «рождения» современной России, то день удачен с точки зрения делового партнёрства и решения важных задач.
«Таким образом для России эти переговоры носят больше имиджевый, чем практичный и деловой характер. Главное, чтобы ретро-Меркурий и соединение этой планеты с Солнцем не подпортили наше выступление на этих переговорах», — заключил специалист.
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Анастасия Панченко