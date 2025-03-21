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Астролог раскрыл, какими будут переговоры РФ и США 24 марта

Астролог Зак: переговоры РФ и США 24 марта будут двойственными
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

24 марта в Эр-Рияде запланированы переговоры между представителями США и РФ.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак поделился с «Радио 1» астрологическим прогнозом на предстоящие переговоры России и США. По его словам, с одной стороны — это важный шаг в налаживании отношений между нашими странами, а с другой — астрологически двойственный день, что может помешать.

«Во-первых, у нас всё ещё идёт период ретроградного Меркурия. Достигнутые в это время договорённости часто нарушаются. Во-вторых, Меркурий, который отвечает за мыслительную деятельность и речь, в этот день будет находиться в соединении с Солнцем. Слишком сильная энергия Солнца тормозит мыслительные процессы и путает мысли. И этот эффект усиливается ретроградным Меркурием. То есть, в этот день будет непросто донести чётко свою позицию и оппонентам сложнее нас понять в принципе. Также всё ещё идёт ретроградная Венера, которая находится в Овне. Такое положение планеты провоцирует неадекватные реакции», — объяснил астролог.

По его словам, Солнце, Венера и Меркурий находятся в положительном аспекте с Плутоном. Плутон — что наделяет проницательностью и повышает интуицию, улучшает умственную деятельность и повышает концентрацию сил.

«Также аспект между Венерой и Плутоном повышает наше влияние на окружающих, а аспект Плутона с Меркурием делает день удачным для выступлений. Сам по себе день имеет немало негативных моментов, которые сглаживаются рядом позитивных и в итоге делают день нейтральным. Это, в свою очередь, говорит о том, что важных решений и соглашений на этой встрече достигнуто, скорее всего, не будет», — предположил астролог.

Он добавил, что если накладывать положение планет этого дня на карту «рождения» современной России, то день удачен с точки зрения делового партнёрства и решения важных задач.

«Таким образом для России эти переговоры носят больше имиджевый, чем практичный и деловой характер. Главное, чтобы ретро-Меркурий и соединение этой планеты с Солнцем не подпортили наше выступление на этих переговорах», — заключил специалист.

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«Что-то здесь не так»: Российский дрон-разведчик заснял убегающего солдата ВСУ, замаскированного под куст
Дрон-разведчик ВС РФ заснял убегающего солдата ВСУ, замаскированного под куст
21 марта 2025, 18:47

Фото: istockphoto/oatawa

Российский дрон-разведчик заснял на камеру убегающего из приграничного района Курской области украинского солдата. Для маскировки отважный воин вторжения из неизвестного подразделения ВСУ нацепил на себя довольно-таки ветвистый куст.
Соответствующие кадры опубликовало министерство обороны РФ. Операторы БПЛА в составе разведроты подразделения ВС РФ проводили воздушную разведку в Сумской области Украины. Внезапно они увидели на дороге, проходящей через изрытое тяжёлой бронированной техникой поле довольно необычную картину: со стороны Курской области открытое пространство старался как можно быстрее пересечь... раскидистый куст.

«Что-то здесь не так», — стало понятно оператору российского дрона.

Немного сместив панораму и максимально приблизив изображение, удалось рассмотреть, что зелёным насаждением постарался прикинуться украинский военнослужащий, бегом эвакуирующийся из курского приграничья. После этого эпизода недавний случай с солдатом ВСУ, переодевшимся в бабушку, чтобы незаметно покинуть Суджу, уже не кажется удивительным.






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Один мирный житель погиб и двое ранены во время атак БПЛА в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области при атаках БПЛА один человек погиб и два ранены
21 марта 2025, 17:57

Фото: iStock/sudok1

Один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения в Ракитянском районе и Валуйском округе Белгородской области во время атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«<…> в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков», — написал губернатор Белгородской области.
Он добавил, что ещё один мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую больницу.

Кроме этого, по словам Гладкова, в районе хутора Лобковка Валуйского округа в результате взрыва дрона был ранен мужчина. С осколочными непроникающими ранениями грудной клетки и осколочными ранениями ног пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область.

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«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры
21 марта 2025, 17:24

Фото: из личного архива военнослужащего

Участники спецоперации из Шатуры во время службы написали песню, клип для которой снял мотоклуб «Ночные Волки». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В редкие моменты, находясь на лечении или на кратковременном отдыхе, бойцы находят время для творчества. Военный с позывным «Оборотень» участвовал в обороне Донбасса с 2014 года и сейчас находится на передовой. Несколько раз был контужен, почти потерял слух. Вместе с боевым товарищем с позывным «ТокеЛау» пишет песни о войне. На одну из них сняли клип «Ночные Волки».

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов высоко оценил творчество шатурских военных.
«Песня связана с воспоминаниями о клубной жизни, о Русской дороге, о нашей поддержке СВО и стремлении послужить Отечеству», – прокомментировал Залдастанов видеоряд на стихи песни «Песня из окопа. Война».
Он пожелал бойцам защитить Россию, прославить клуб и остаться живыми.

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#московская область
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Гости из Раменского дали концерт для бойцов в военном госпитале
21 марта 2025, 16:24

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Сотрудники Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа и муниципального Комитета семей воинов Отечества посетили в госпитале находящихся на лечении военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной администрации.
«В рамках социально значимого проекта «Спасибо тебе, солдат» прошёл концерт, собравший артистов культурных учреждений Раменского муниципального округа. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы позволить пациентам отдохнуть от лечения, вспомнить о мирной жизни, о доме и осознать, что они не одиноки в своей борьбе», – говорится в сообщении.
В госпиталь также доставили гуманитарный груз, собранный жителями округа. В сборе помощи приняли участие волонтёры, мамы, жёны, бабушки и дети военнослужащих, другие жители, объединившиеся для поддержки военных.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

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ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область
21 марта 2025, 16:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ потеряли 300 человек при попытке вторжения в Белгородскую область, такие данные приводит Mash.
По данным издания, российские бойцы остановили ВСУ в лесопосадках южнее Демидовки. Там боевики лишились военной техники. После этого десант начал высаживаться ближе к своей границе и предпринял попытки там закрепиться. Однако российские FPV-дроны им активно мешали.

Отмечается, что при попытке вторжения на территорию Белгородской области противник потерял порядка 300 человек. Российские бойцы гонят остатки украинских подразделений к границе, не давая ВСУ закрепиться в серой зоне.

Тем временем противник продолжает стягивать силы в украинское село Марьино. Также зафиксирован подъезд новых резервов со стороны Сум. На сегодняшний день ВСУ не смогли добиться успехов на российской территории.

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