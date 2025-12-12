Достижения.рф

Космический фильм Тома Круза застопорился — без разрешения Трампа проект не «взлетит»

Том Круз не хочет просить Дональда Трампа о помощи для съёмок в космосе
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Амбициозный проект Тома Круза по съёмкам фильма в открытом космосе оказался на паузе — и дело, как утверждают инсайдеры Page Six, в Дональде Трампе.



Ещё в 2020 году Deadline писал, что актёр вместе с режиссёром Дагом Лайманом планировал снять первую в истории игровую картину за пределами Земли, в сотрудничестве с NASA и SpaceX. Однако спустя пять лет выяснилось, что проект фактически заморожен.

По словам источника, главная проблема — необходимость одобрения со стороны федеральных структур США. Для координации с NASA нужно формальное разрешение правительства, а Круз, как утверждается, не хочет обращаться к Трампу за личным содействием.

Инсайдер подчёркивает: решение актёра продиктовано исключительно политическими мотивами. Пока Круз не готов пересекаться с нынешним президентом, его космическая мечта остаётся на земле.

Софья Метелева

