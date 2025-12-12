Космический фильм Тома Круза застопорился — без разрешения Трампа проект не «взлетит»

12 декабря 2025, 18:33

Том Круз не хочет просить Дональда Трампа о помощи для съёмок в космосе

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Амбициозный проект Тома Круза по съёмкам фильма в открытом космосе оказался на паузе — и дело, как утверждают инсайдеры Page Six, в Дональде Трампе.