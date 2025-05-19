Инвестор назвал привычки, мешающие россиянам копить деньги

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Мелкие траты и жесткая экономия на всем подряд мешают накоплению денег. Об этом NEWS.ru рассказал инвестор Ибрагим Аушев. По словам эксперта, не нужно откладывать средства по остаточному принципу.
«Остаточный принцип — главная ошибка. Сначала тратим на все, что кажется нужным, а потом удивляемся: на накопления снова ничего не осталось. Это не потому, что вы безответственно тратите, а потому что бюджет — штука растяжимая. Чем больше в нем свободного места, тем охотнее туда влезают спонтанные желания, акции в магазинах и срочные «очень нужные» покупки», — прокомментировал собеседник.Аушев добавил, что сбережения должны быть первым пунктом, а не последним, тогда все изменится. Таким образом работает метод «сначала заплати себе».
Инвестор подчеркнул, что к накоплениям нужно относиться, как к коммунальным платежам, т.е. к обязательным. Кроме того, деньги должны работать, а не лежать в одном месте. Лучше их частично положить на счет, а еще одну часть — на подушку безопасности, добавил Аушев.
Он резюмировал, что при откладывании денег нужно иметь четкий ориентир, а не бесцельно копить.
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