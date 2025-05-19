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Мошенники стали использовать судебные заседания для поиска данных и обмана россиян

ТАСС: Мошенники стали использовать судебные заседания для кражи кодов авторизации
Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

Телефонные мошенники начали использовать данные из открытых судебных процессов для получения кодов авторизации, включая доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники анализируют информацию на официальных сайтах судов: изучают фамилии, имена, отчества участников дел и детали разбирательств.

Затем они звонят жертвам, представляясь сотрудниками государственных органов, и под предлогом «проверки данных» или «участия в заседании» выманивают SMS-коды, необходимые для доступа к учетным записям.

В МВД призвали граждан не передавать коды третьим лицам и проверять любые запросы через официальные ресурсы судов или госорганов. Ведомство также подчеркнуло, что мошенники часто имитируют срочность, чтобы жертва не успела проверить информацию.

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#мошенники
#данные
Эксперт перечислила, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц
HR-специалист Лоикова: зарплаты ₽300 тыс. получают токари высокого разряда и пилоты
19 мая 2025, 05:29

Фото: iStock/Rawpixel

В России представители ряда профессий, включая токарей высшего разряда, пилотов, стоматологов-имплантологов и топ-менеджеров, получают более 300 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству «Прайм» сообщила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее данным, доходы руководителей крупных компаний в Москве, особенно в нефтегазовой сфере и финансах, достигают 350 тысяч рублей и выше.

«Очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня», —— указала она.
В число высокооплачиваемых специалистов входят senior-разработчики (Golang, Java, Python, C ) ведущих технологических или зарубежных компаний, архитекторы ПО и Data Scientists с опытом работы пяти и более лет. Их зарплаты варьируются от 330 до 450 тысяч рублей.

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Лоикова добавила, что хирурги в частных клиниках и стоматологи-имплантологи с собственной практикой могут зарабатывать до 1 миллиона рублей ежемесячно. А врачи-косметологи в премиальном сегменте получают в среднем 300–400 тысяч рублей.

Отдельно эксперт также выделила специалистов по кибербезопасности, аудиторов международных компаний и пилотов гражданской авиации.

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В Госдуме предложили снять ограничения с доплат пенсионерам
Депутат Нилов: пенсионерам надо разрешить получать доплаты за всех иждивенцев
19 мая 2025, 03:01

Фото: iStock/fizkes

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил законопроект, отменяющий ограничение на количество иждивенцев для получения доплат к страховой пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, направленный в нижнюю палату парламента.
Инициатива предполагает внесение изменений в законы «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях».

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Сейчас пенсионеры могут получать увеличение фиксированной выплаты только за трёх иждивенцев, например, несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников.

Нилов предлагает убрать это ограничение, чтобы поддержать многодетные семьи и других граждан, содержащих большее число иждивенцев.

«(Законопроект) в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — подчёркивается в пояснительной записке.
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#пенсионеры
#пенсии
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#выплаты
#семьи
#законопроект
#многодетные семьи
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Скончалась звезда легендарного детского мюзикла «Выше Радуги»
В 64 года умерла после операции актриса фильма «Выше Радуги» Татьяна Басова
19 мая 2025, 00:43

Татьяна Басова и Ольга Машная (Фото: кадр из фильма «Выше Радуги»)

Советская и эстонская актриса Татьяна Басова (Ярви), известная по роли в культовом мюзикле «Выше Радуги», скончалась на 64-м году жизни. Информацию подтвердили представители Эстонской национальной оперы и театральные коллеги актрисы.
Татьяна Басова, выпускница Таллинского хореографического училища, начала карьеру как балерина, а позже прославилась в кино. Её звёздная роль Сирены в фильме 1986 года «Выше Радуги» принесла ей широкую известность.

Личная жизнь Басовой была насыщенной: после развода с актёром Тыну Килгасом она вышла замуж за журналиста Райво Ярви, с которым сблизилась, когда тот брал у нее интервью. Его смерть от рака в 2012 году стала для неё ударом.

У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты
У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты
Причина смерти не разглашается, однако дочь Басовой, Эллен Килгас, сообщила, что состояние актрисы ухудшилось после операции на колене в ноябре, что привело к осложнениям.

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым. Врачи сделали всё возможное, они поддерживали ее до конца», — передало издание «The Voice» слова Эллен.
Актриса также снималась в лентах «Две пары и одиночество» и «Ночная исповедь», а после завершения актёрской карьеры работала хореографом.

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У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты
NYT: Экс-президенту США Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты
19 мая 2025, 00:11

Джо Байден (Фото: кадр из трансляции Youtube-канала The Biden White House)

У бывшего президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в костной ткани. Об этом сообщили представители его офиса, передает газета The New York Times (NYT).
Диагноз подтвердили после обследования Байдена на прошлой неделе из-за проблем с мочеиспусканием. В пятницу (16 мая) у него нашли метастазы в кости и диагностировали рак.

По данным команды Байдена, заболевание имеет агрессивную форму, но остаётся чувствительным к гормональной терапии, что позволяет рассчитывать на эффективное лечение.

«Бывший президент и его семья рассматривают варианты терапии со своими врачами», — уточнили изданию представители Джо Байдена.
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#диагноз
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День Иова Горошника 19 мая: как привлечь удачу в семью и сохранить здоровье, народные приметы
18 мая 2025, 11:59

Фото: iStock/ Smitt

В народном календаре 19 мая отмечается День Иова Горошника. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в это время крестьяне приступали к посеву гороха. Православные христиане в этот день чтят память Праведного Иова Многострадального. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ artplus

Святой праведный Иов жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц. Он был богобоязненным и благочестивым человеком, преданным Господу Богу. Господь благословил его и наделил большим богатством.

Однажды сатана перед Престолом Божиим заявил, что Иов богобоязнен только потому, что Бог бережёт его и умножает его богатства. Господь позволил сатане испытать Иова, и праведник лишился всех своих богатств и детей. Однако Иов не согрешил и не произнёс ни одного неразумного слова, а продолжал обращаться к Богу.

Затем сатана поразил Иова лютой болезнью — проказой. Праведник был вынужден выселиться из общества людей и претерпевал большие страдания. Однако и в этих испытаниях Иов остался верен Богу. Три друга Иова пришли к нему разделить его скорбь, но считали, что он наказан Богом за грехи. Праведник отвечал, что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле.

Бог явился в бурном вихре и укорил Иова за попытки проникнуть в тайны мироздания и судеб Божиих. Иов раскаялся и признал свою ничтожность. Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и попросить его принести за них жертву. Иов принёс жертву Богу и помолился за друзей, и Господь внял его мольбам. Он возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. После перенесённых страданий Иов прожил ещё 140 лет. Всего же он прожил 248 лет и видел потомство свое до четвертого рода.

Приметы дня


Фото: iStock/ Stefan1085

  • Обильная роса в этот день знаменовала отличный урожай огурцов.
  • Если дуб опережает ясень в появлении листьев, то лето будет сухим и жарким.
  • Черёмуха рано зацвела — лето будет тёплое.
  • Ветреный Иов день предвещает дождливый июнь.

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Традиции 19 мая


Фото: iStock/ Viktoriya Telminova

Издревле 19 мая люди молились святому Иову. Они просили у него терпения и защиты от бед. Святой Иов считался покровителем в трудные времена, и молитвы к нему были направлены на обретение сил и надежды.

В этот день крестьяне уделяли особое внимание посеву бобовых культур. Начало посева гороха было связано с надеждами на богатый урожай. Верили, что если начать посев в этот день, то можно рассчитывать на хороший урожай.

Ещё одной традицией Иова дня было приготовление блюд из гороха. Люди верили в особую силу такой еды. Это связано с тем, что горох считался важным продуктом питания, и его употребление в этот день должно было принести удачу и благополучие.

Что нельзя делать в этот день


Считается, что в этот день нельзя бездельничать, так как это сулило болезни. Поэтому важно уделить время полезным делам.

Не стоит выносить мусор после захода солнца. Согласно приметам, это может привести к тому, что счастье покинет дом. Лучше всего заняться уборкой и выносом мусора днём.

Кроме того, в день святого Иова запрещено злословить и сплетничать. Согласно поверьям, всё сказанное может вернуться в тройном размере. Поэтому в этот день стоит быть особенно осторожным в своих словах и не допускать негативных высказываний о других людях.

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