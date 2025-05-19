Мошенники стали использовать судебные заседания для поиска данных и обмана россиян

Фото: iStock/PUGUN SJ
Телефонные мошенники начали использовать данные из открытых судебных процессов для получения кодов авторизации, включая доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники анализируют информацию на официальных сайтах судов: изучают фамилии, имена, отчества участников дел и детали разбирательств.
Затем они звонят жертвам, представляясь сотрудниками государственных органов, и под предлогом «проверки данных» или «участия в заседании» выманивают SMS-коды, необходимые для доступа к учетным записям.
В МВД призвали граждан не передавать коды третьим лицам и проверять любые запросы через официальные ресурсы судов или госорганов. Ведомство также подчеркнуло, что мошенники часто имитируют срочность, чтобы жертва не успела проверить информацию.
Читайте также:
Россия ведет диалог о возобновлении полетов в другие страны
Эксперт перечислила, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц
В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика
Затем они звонят жертвам, представляясь сотрудниками государственных органов, и под предлогом «проверки данных» или «участия в заседании» выманивают SMS-коды, необходимые для доступа к учетным записям.
В МВД призвали граждан не передавать коды третьим лицам и проверять любые запросы через официальные ресурсы судов или госорганов. Ведомство также подчеркнуло, что мошенники часто имитируют срочность, чтобы жертва не успела проверить информацию.
Читайте также:
Россия ведет диалог о возобновлении полетов в другие страны
Эксперт перечислила, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц
В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика
Мария Моисеева