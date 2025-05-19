Пенсионерам сообщили об очередном перерасчёте пенсий

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В августе текущего года работающим пенсионерам сделают перерасчёт страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Сумма пересчитанной пенсии будет поступать с августа, при этом дата фактической выплаты зависит от региона проживания, как правило, это бывает с 3-го по 25-е число месяца», — рассказал Говырин в беседе с RT.
Он уточнил, что перерасчёт пенсий сделают тем, кто официально работал в течение 2024 года. Никакие заявления подавать не нужно, всё произойдёт автоматически, а размер прибавки будет зависеть от количества начисленных пенсионных баллов, пояснил депутат.
Тем временем сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что российские пенсионеры работают из-за финансовой нужды, а не ради самореализации.
«В России ценится вклад и желание граждан старшего поколения оставаться в строю, делиться опытом и быть активными членами общества. Однако, если мы посмотрим на данные социологических исследований и опросов, проводимых в последние годы, то картина становится более четкой», — сказала Епифанова.
Так, по разным оценкам, порядка 60-80% пенсионеров работают из-за финансовой необходимости. Сенатор подчеркнула, что пенсия часто не покрывает базовые потребности россиян.
Епифанова считает, что власти должны работать для создания условий, при которых пенсия станет «синонимом заслуженного и обеспеченного отдыха, а не периодом борьбы за выживание».
Напомним, в среднем российские пенсионеры в 2025 году получают 25 тысяч рублей.
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Элина Позднякова