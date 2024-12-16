Инвестор назвал самый быстрый способ накопить крупную сумму

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Самый быстрый и эффективный способ накопить крупную сумму — вложиться в криптовалюту, заявил инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, на сегодняшний день нет других вариантов заработать деньги на крупную покупку и в короткие сроки.
«Для тех, кто предпочитает стабильный и менее рискованный способ накопления, рекомендую накопительные счета с ежедневной капитализацией процентов — простая, но надежная стратегия. Если дисциплинированно добавлять туда средства, они со временем значительно прирастают», — отметил эксперт в беседе с RuNews24.ruХодченков также посоветовал пользоваться виш-листами в банковских приложениях, регулярно проверять свои накопления и разбивать большие цели на промежуточные.
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