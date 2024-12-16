В ВТБ назвали самую популярную в конце года мошенническую схему

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В ноябре и декабре уходящего года мошенники активно используют новую схему, сочетающую методы социальной инженерии и современные технологии. Комбинация психологической обработки и шпионских программ позволяет им украсть данные кредитной либо зарплатной карты клиента.
Об этом рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. По его словам, эта новая модель позволяет злоумышленникам получать данные карты пользователя, затем сделать её клон и расплачиваться, используя систему NFC (англ.: near field communication — связь на ближнем расстоянии - прим. ред.).
С помощью шпионской программы на устройстве жертвы активируется NFC. Другая программа на смартфоне жулика в это время перехватывает данные карты — номер, срок действия и так далее. Эти виртуальные сведения привязываются к гаджету мошенника, что позволяет ему снимать наличные в банкоматах и совершать покупки, используя бесконтактную систему оплаты.
Эксперт в очередной раз напоминает: следует быть очень внимательным при установке любых приложений, особенно из непроверенных источников. К ним легко могут быть прикреплены вредоносные программы, из-за которых граждане потом лишатся своих денег.
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Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение
С помощью шпионской программы на устройстве жертвы активируется NFC. Другая программа на смартфоне жулика в это время перехватывает данные карты — номер, срок действия и так далее. Эти виртуальные сведения привязываются к гаджету мошенника, что позволяет ему снимать наличные в банкоматах и совершать покупки, используя бесконтактную систему оплаты.
Эксперт в очередной раз напоминает: следует быть очень внимательным при установке любых приложений, особенно из непроверенных источников. К ним легко могут быть прикреплены вредоносные программы, из-за которых граждане потом лишатся своих денег.
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Александр Бойцов