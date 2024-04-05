Инвесторы Подмосковья могут воспользоваться «умным» сервисом на регпортале

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На региональном портале услугу для инвесторов дополнили «умным» сервисом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Теперь инвесторы Московской области смогут предварительно проверять участки на наличие ранее поданных заявлений по нему.
Стоит отметить, что воспользоваться услугой «Рассмотрение ходатайств о предоставлении земельных участков без торгов» можно в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей».
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«Предварительная проверка поможет исключить подачу нескольких заявлений на один и тот же земельный участок, что приведет к снижению количества отказов в предоставлении услуги. Кроме того, после заключения инвестиционного соглашения договор аренды будет создаваться проактивно. Отдельное обращение со стороны инвестора больше не требуется», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
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Мира Полтева