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Инвесторы Подмосковья могут воспользоваться «умным» сервисом на регпортале

05 апреля 2024, 10:15
Фото: istockphoto / AntonioGuillem

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

На региональном портале услугу для инвесторов дополнили «умным» сервисом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Теперь инвесторы Московской области ​смогут предварительно проверять участки на наличие ранее поданных заявлений по нему.

«Предварительная проверка поможет исключить подачу нескольких заявлений на один и тот же земельный участок, что приведет к снижению количества отказов в предоставлении услуги. Кроме того, после заключения инвестиционного соглашения договор аренды будет создаваться проактивно. Отдельное обращение со стороны инвестора больше не требуется», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.


Стоит отметить, что воспользоваться услугой «Рассмотрение ходатайств о предоставлении земельных участков без торгов» можно в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей».

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В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа построят детсад на 300 мест
05 апреля 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, возведут на территории жилого комплекса «1-й Южный» в деревне Тарычево Ленинского городского округа, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 4,6 тыс. квадратных метров. В здании разместят игровые и спальни, спортивный и музыкальный залы, столовую, медпункт и прачечную», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории будут установлены игровые площадки и теневые навесы.

Всего проект ЖК «1-й Южный» включает строительство трёх детских садов, двух школ и поликлиники. Объекты социальной инфраструктуры будут обслуживать жильцов 14 домов в 24-24 этажей. Реализация проекта разделена на три этапа. Первый планируется завершить во втором квартале 2026 года. Полностью ЖК должен быть готов в 2031 году.

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#минжилполитики мо
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Судебное производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах прекращено
05 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/Zolnierek

Судебное производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в иконах из Украины в Россию прекращено. Об этом РИА Новости сообщили в Пензенском областном суде.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с таможенниками накрыли контрабандный канал доставки на территорию России взрывчатки из Украины, которая шла транзитом через европейские страны. Её обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на КПП на латвийско-российской границе. Всего было изъято 27 готовых к применению бомб, 70 килограмм пластичного взрывчатого вещества и 91 электродетонатор.

Отмечается, что суд прекратил дело в отношении задержанного ранее Хочбара Джамалова. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного перемещения через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

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#суд
#фсб
#взрывчатка
#следственный комитет
#уголовное
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В Мытищах прошло региональное совещание педагогов
05 апреля 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Педагоги Московской области встретились в Мытищах на региональной конференции Инновационное развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проводилось на базе мытищинского лицея № 34.

«Участие в ней приняли руководители и педагогические работники образовательных организаций Московской области, специалисты Государственного университета просвещения и другие приглашенные гости.Вниманию участников была представлена выставка творческих работ учащихся лицея № 34, а также ярмарка-выставка учебно-методической литературы. <…> Специалисты делились своим инновационными идеями по обучению подрастающего поколения. Каждый выступающий предлагал свои разработки и рассказывал о них коллегам», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на открытие конференции присутствовали Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын и и.о. начальника управления образования Алена Борова.

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#подмосковье
#педагоги
#конференция
#мытищи
#образование
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Жителей Подмосковья приглашают приять участие в конкурсе «Центры новых возможностей»
05 апреля 2024, 09:56

Фото: Фотобанк МО/Сергей Гордеев

Стартовал всероссийский благотворительный грантовый конкурс «Центры новых возможностей», он нацелен на создание в стране сети центров дневного пребывания детей с инвалидностью и их родителей, об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.
«По данным Росстата в России живут более 720 тысяч детей с различным формами инвалидности, для всестороннего развития и социализации таким детям необходима инклюзивная инфраструктура, а их родителям — психологическая поддержка и возможность уделить время себе и повседневным делам», — сказала детский омбудсмен.
Принять участие в грантовом конкурсе могут общественные организации, некоммерческие объединения, государственные и муниципальные учреждения. Сумма гранта составит до 2 млн рублей. Деньги можно будет потратить на ремонт помещения для Центра дневного пребывания, закупку оборудования и пр.

Заявки на грантовый конкурс принимаются до 15 апреля включительно. Более подробная информация размещена на сайте фонда «Страна для детей».

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#гранты
#конкурс
#дети с инвалидностью
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Хинштейн: росгвардейца представят к награде за задержание напавшего на Чибиса
05 апреля 2024, 09:31

Фото: iStock/???? ??????

Росгвардеец, задержавший преступника, который напал на губернатора Андрея Чибиса, будет представлен к награде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Отмечается, что омоновец не только проявил мужество и профессионализм, но и предотвратил гораздо более тяжкие последствия. Депутат рассказал, что сотрудник ОМОНа сначала буквально отшвырнул преступника от Чибиса, после чего применил табельное оружие: за предупредительным выстрелом в воздух последовало ранение нападавшего в ногу.

Хинштейн поделился, что сотруднику Росгвардии 41 год, он является участником спецоперации и ветераном боевых действий.

Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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#нападение
#оружие
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#ранение
#росгвардия
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Дачникам рассказали, за что можно получить крупный штраф в 2024 году
Депутат Чаплин: дачникам в 2024 году могут грозить штрафы за самозахват участков
05 апреля 2024, 08:55

Фото: iStock/VvoeVale

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что российским дачникам в текущем году могут грозить штрафы за самозахват земельных участков, строительство незаконных построек, неправильную установку мангала. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что за самозахват участка предусмотрен штраф, размер которого составляет от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, при этом не менее пяти тысяч рублей. Однако если кадастровая стоимость не определена, штраф может быть от пяти до десяти тысяч рублей.

Чаплин рассказал, что за строительство незаконных построек на дачных участках физическим лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, а должностным лицам — до одного миллиона. Мыть машину за забором также запрещается, штраф за такую провинность составит пять тысяч рублей.

Также если мангал будет установлен на расстоянии менее пяти метров от любых построек, в таком случае штраф составит до пяти тысяч рублей.

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#строительство
#штраф
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#дачники
#лето
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Япония запретила ввоз в Россию 164 категорий товаров, включая моторные масла
05 апреля 2024, 07:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. Об этом сообщили в японском министерстве экономики, промышленности и торговли.
Согласно сообщению, с 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.

Кроме того, расширен прошлый список изделий из недрагоценных металлов.

Электроинструменты также вошли в список товаров, которые больше не будут экспортировать в РФ. В это число вошли шлифовальные инструменты, для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Теперь нельзя будет ввозить и микротомы, и термостаты.

Данные меры приняты правительством Японии 5 апреля. Официально их обнародуют 10 апреля, уже 17 апреля они вступят в силу. При этом запрет на ввоз непромышленных алмазов будет запрещён 10 мая.

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#япония
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У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность
Ведущий Fox Уоттерс: Байден мог на час проспать и опоздать на своё выступление
05 апреля 2024, 06:53

kremlin

Президент США Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятие со своим участием. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире шоу.
Ведущий обратил внимание, что на лице американского лидера можно заметить следы маски-компрессора — аппарата CPAP.
«Он использует аппарат, который поддерживает дыхание по ночам, у него апноэ, если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели», — отметил журналист.
Вследствие этого Байден заставил ждать час сенатора Берни Сандерса. Как предложил Уоттерс, это могло быть «силовым жестом» со стороны главы Штатов или он «просто хотел спать».

Журналист также добавил, что вчерашним вечером Байден не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье и в целом, ничего не делал.

«Ему позвонили по телефону, вот и все. Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании», — высказался Уоттерс.
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Родители рассказали о рекордных тратах на репетиторов для школьников
SuperJob: родители тратят по ₽5000 за неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ
05 апреля 2024, 05:59

Фото: istock / Everyday better to do everything you love

Родители учеников 10—11 классов тратят на репетиторов в среднем по 5 тысяч рублей в неделю. Отмечается, что два года назад они отдавали на подготовку детей 3,5 тысячи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, проведенного SuperJob.
Траты выросли и у родителей учеников 7-9 классов. По данным опроса, трое из десяти родителей семи- и восьмиклассников и каждый второй родитель учеников 9—11 классов оплачивают дополнительные уроки.

Отмечается, что если для подготовки учеников средней школы родители тратят в неделю в среднем 3,5 тысячи рублей, в то время как для старшеклассников этот показатель составляет уже 5 тысяч рублей.

Согласно опросу, учащиеся 7—8 классов в основном посещают допзанятия по алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии и английскому языку. Старшеклассники чаще всего оплачивают репетиторов по обязательным экзаменационным предметам для ЕГЭ: математике и русскому языку.

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