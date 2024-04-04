В Подмосковье упростили процесс перераспределения земель

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
Онлайн-услуга по перераспределению земельных участков на региональном госпортале стала удобнее: теперь заявление на заключение соответствующего соглашения проактивно поступает в личный кабинет пользователя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В цифровой форме услуги появилась возможность дать согласие на проактивное создание заявления на заключение соглашения. Это заявление будет формироваться автоматически после того, как новый участок поставят на кадастровый учет и будет определена его стоимость», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Перераспределением земель называется изменение границ существующего земельного участка для создания нового участка — меньшего или большего по площади. Право собственности на новый земельный участок возникает в результате подписания соглашения между заявителем и муниципальной администрацией.
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