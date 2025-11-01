Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС
Маск: администрация Байдена запретила ему спасать астронавтов с МКС в 2024 году
Американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена запретила ему спасать застрявших на МКС астронавтов до президентских выборов 2024 года. Подробностями он поделился в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.
Роган предположил, что администрация Байдена могла запретить Маску проводить операции по спасению из-за того, что это могло быть плохим политическим шагом. В ответ тот пояснил:
«Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов».Маск отметил, что такое решение стало для него ожидаемым, так как отношения с администрацией Байдена не сложились из-за его помощи в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп признался, что всегда хорошо относился к Маску, и назвал его «хорошим парнем».