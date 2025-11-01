Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС

01 ноября 2025, 08:20

Маск: администрация Байдена запретила ему спасать астронавтов с МКС в 2024 году

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена запретила ему спасать застрявших на МКС астронавтов до президентских выборов 2024 года. Подробностями он поделился в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.





Роган предположил, что администрация Байдена могла запретить Маску проводить операции по спасению из-за того, что это могло быть плохим политическим шагом. В ответ тот пояснил:

«Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов».