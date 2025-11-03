Достижения.рф

«Запад превращается в помойку»: Эррол Маск назвал Москву лучшим городом в мире

Отец Илона Маска заявил, что Москва опередила Запад «на световые годы»
Эррол Маск (Фото: РИА Новости / Максим Богодвид)

Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, в интервью газете «Известия» назвал Москву лучшим городом в мире и отметил, что многие западные столицы переживают серьёзный упадок.



По его словам, крупные города Европы и США «деградируют до уровня третьего мира» — там растут проблемы с мусором, грязью и плохим управлением.

Эррол Маск подчеркнул, что Россия, напротив, сумела сохранить моральные ориентиры и духовные ценности, благодаря чему «опережает Запад на световые годы».

«В других местах слишком много жадности. Вы не хотите идти по пути Лондона — сейчас туда просто ужасно ехать», — добавил отец миллиардера.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0