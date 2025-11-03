03 ноября 2025, 18:00

Отец Илона Маска заявил, что Москва опередила Запад «на световые годы»

Эррол Маск (Фото: РИА Новости / Максим Богодвид)

Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, в интервью газете «Известия» назвал Москву лучшим городом в мире и отметил, что многие западные столицы переживают серьёзный упадок.





По его словам, крупные города Европы и США «деградируют до уровня третьего мира» — там растут проблемы с мусором, грязью и плохим управлением.



Эррол Маск подчеркнул, что Россия, напротив, сумела сохранить моральные ориентиры и духовные ценности, благодаря чему «опережает Запад на световые годы».





«В других местах слишком много жадности. Вы не хотите идти по пути Лондона — сейчас туда просто ужасно ехать», — добавил отец миллиардера.