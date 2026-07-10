В Минтрансе предупредили об изменениях в расписании авиарейсов из-за ливня в Москве

10 июля 2026, 00:03

Минтранс РФ: Затяжной ливень с грозой в Москве может повлиять на расписание полётов

Фото: iStock/hanohiki

В московском регионе из-за затяжного ливня и грозы могут изменить расписание рейсов и даже отменить некоторые из них. Об этом предупредили в Telegram-канале «Минтранс России».