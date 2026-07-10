В Минтрансе предупредили об изменениях в расписании авиарейсов из-за ливня в Москве
В московском регионе из-за затяжного ливня и грозы могут изменить расписание рейсов и даже отменить некоторые из них. Об этом предупредили в Telegram-канале «Минтранс России».
Непогода, по прогнозам, начнётся в ночь на пятницу и продержится до конца выходных. Ожидаются интенсивные осадки и порывы ветра до 20 метров в секунду — такие условия могут ограничить возможности для безопасного взлёта и посадки.
Не исключены корректировки в расписании полетов. В связи с этим пассажирам советуют следить за онлайн-табло и чат-ботами аэропортов, а также заранее планировать дорогу до воздушной гавани: из-за дождя возможны затруднения на трассах.
Службы авиагаваней переходят на усиленный режим, для оперативной работы привлекут дополнительный персонал. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор взяли ситуацию в московском регионе под особый контроль. Безопасность полётов остаётся главным приоритетом для всех служб, подчеркнули в ведомстве.
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