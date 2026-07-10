Роскачество предупредило о новой уличной схеме с банковскими картами

10 июля 2026, 07:48

Роскачество: Мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице

Фото: iStock/nevodka

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил о росте случаев уличного обмана, при котором прохожих втягивают в криминальные операции под предлогом обмена наличных на перевод. По его словам, согласие на такую «услугу» может обернуться уголовным делом. Об этом сообщает «Лента.ру».