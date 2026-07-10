Роскачество предупредило о новой уличной схеме с банковскими картами
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил о росте случаев уличного обмана, при котором прохожих втягивают в криминальные операции под предлогом обмена наличных на перевод. По его словам, согласие на такую «услугу» может обернуться уголовным делом. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперт пояснил, что незнакомцы подходят к людям на улице и просят отправить деньги на карту, предлагая взамен купюры. Причины звучат правдоподобно: срочная оплата такси, проблемы с переводом или невозможность расплатиться наличными. На самом деле человек рискует стать участником схемы по выводу похищенных средств. Кузьменко отметил, что через карту случайного прохожего мошенники проводят чужие деньги, чтобы скрыть следы. В итоге жертва получает наличные с сомнительным происхождением и переводит со своего счета легальные средства. Если правоохранители или владелец похищенных денег начнут разбираться в цепочке, вопросы возникнут прежде всего к тому, кто принял купюры и отправил перевод.
Специалист подчеркнул, что незнание сути схемы не гарантирует защиты от последствий. По его оценке, речь идет не только о финансовом риске: участнику такой операции может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Отдельно эксперт обратил внимание на подростков и молодых людей с банковскими картами. Именно их мошенники часто высматривают возле школ, торговых центров и спортивных площадок, обещая небольшой заработок за несколько простых действий.
Чтобы защитить себя от такой схемы, главное правило — никогда не соглашаться переводить деньги незнакомым людям в обмен на наличные, даже если их просьба звучит убедительно и безобидно. Любая история про срочную оплату, неработающее приложение банка или отсутствие своей карты может оказаться частью мошеннической операции. Нужно помнить, что в такой ситуации вы не просто «помогаете человеку», а фактически проводите через свой счет чужие деньги, происхождение которых вам неизвестно.
Если к вам подошли с подобной просьбой на улице, лучше спокойно отказаться и не вступать в долгие объяснения. Не стоит передавать незнакомцам номер своей карты, телефон, привязанный к банку, и тем более показывать экран мобильного приложения. Если человек действительно оказался в трудной ситуации, он сможет обратиться в банк, к родственникам или воспользоваться официальными способами оплаты.
Особенно важно объяснить эту опасность подросткам и пожилым людям, потому что именно их часто выбирают мошенники. Нужно заранее предупредить близких, что даже мелкая «услуга за пару минут» может привести к серьезным проблемам с банком и правоохранительными органами. Если же после такого контакта вы все-таки перевели деньги или сообщили свои данные, необходимо сразу обратиться в банк, заблокировать карту при необходимости и сообщить о случившемся в полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шанс снизить риски и защитить себя от последствий.
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