Россиянам напомнили о возможности ряда семей получить выплату на школьную форму
Многодетные семьи в разных регионах России могут получить выплаты на школьную и спортивную форму для детей. Однако размеры и условия таких пособий устанавливаются на местном уровне и сильно различаются. Об этом сообщил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил об указе «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в соответствии с которым рекомендуется помочь ученикам из многодетных семей обеспечить себя необходимой одеждой. Выплату часто назначают проактивно, но при необходимости родители могут подать заявление самостоятельно.
В Москве сумма помощи составляет почти 15 тысяч рублей, в Новосибирской области — четыре тысячи. В Ямало-Ненецком автономном округе действует электронный сертификат на 16 965 рублей (текущий год), который приходит автоматически в приложение «Морошка», если семья уже получает другие меры поддержки и ребёнок учится в регионе.
Помимо денежных компенсаций, в некоторых субъектах, например в Московской области, малообеспеченным семьям с первоклассниками предоставляют специальные подарочные наборы к началу школы. Согласно материалу RT, состав таких наборов утверждается Министерством социального развития региона.
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