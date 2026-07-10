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Россиянам напомнили о возможности ряда семей получить выплату на школьную форму

Доцент Балынин: Многодетные семьи имеют право получить выплату на школьную форму в РФ
Фото: iStock/hxdbzxy

Многодетные семьи в разных регионах России могут получить выплаты на школьную и спортивную форму для детей. Однако размеры и условия таких пособий устанавливаются на местном уровне и сильно различаются. Об этом сообщил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.



Он напомнил об указе «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в соответствии с которым рекомендуется помочь ученикам из многодетных семей обеспечить себя необходимой одеждой. Выплату часто назначают проактивно, но при необходимости родители могут подать заявление самостоятельно.

В Москве сумма помощи составляет почти 15 тысяч рублей, в Новосибирской области — четыре тысячи. В Ямало-Ненецком автономном округе действует электронный сертификат на 16 965 рублей (текущий год), который приходит автоматически в приложение «Морошка», если семья уже получает другие меры поддержки и ребёнок учится в регионе.

Помимо денежных компенсаций, в некоторых субъектах, например в Московской области, малообеспеченным семьям с первоклассниками предоставляют специальные подарочные наборы к началу школы. Согласно материалу RT, состав таких наборов утверждается Министерством социального развития региона.

Мария Моисеева

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