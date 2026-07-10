Россиянам напомнили о возможности ряда семей получить выплату на школьную форму

10 июля 2026, 05:57

Доцент Балынин: Многодетные семьи имеют право получить выплату на школьную форму в РФ

Фото: iStock/hxdbzxy

Многодетные семьи в разных регионах России могут получить выплаты на школьную и спортивную форму для детей. Однако размеры и условия таких пособий устанавливаются на местном уровне и сильно различаются. Об этом сообщил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.