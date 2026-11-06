Инженер объяснил, почему в квартире холодно после включения отопления
Запуск отопления и повышение температуры теплоносителя в городских сетях не гарантируют быстрого прогрева всех квартир. Тепло может задержаться на пути от сети до радиаторов из-за неисправностей, рассказал генеральный директор Центра строительной экспертизы ПГС, инженер-строитель Алексей Филилеев. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам эксперта, холодные стояки и батареи могут указывать на засор, разбалансировку внутридомовой системы или проблемы в тепловом пункте.
При этом нормативы устанавливают для температуры воздуха, а не радиаторов. Согласно постановлению правительства РФ № 354, в жилой комнате должно быть не холоднее +18 °C, в угловой — не ниже +20 °C.
Если батареи горячие, а воздух в квартире остается холодным, Филилеев советует проверить стены, межпанельные швы, окна и утепление. Выявить промерзание и другие дефекты поможет обследование с тепловизором. Особенно полезным оно окажется для тех, кто сталкивается с холодом каждую зиму.
При температуре ниже нормы собственнику следует обратиться в управляющую компанию и потребовать провести официальный замер с составлением акта. Если неисправность не устранят, независимое обследование и заключение эксперта помогут обосновать претензии к управляющей компании. При обнаружении строительных дефектов в новостройке требования можно предъявить застройщику.
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