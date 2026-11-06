Инженер объяснил, почему в квартире холодно после включения отопления

06 ноября 2026, 15:00

Инженер Филилеев: включение отопления в городе не гарантирует горячие батареи

Фото: iStock/Axel Bueckert

Запуск отопления и повышение температуры теплоносителя в городских сетях не гарантируют быстрого прогрева всех квартир. Тепло может задержаться на пути от сети до радиаторов из-за неисправностей, рассказал генеральный директор Центра строительной экспертизы ПГС, инженер-строитель Алексей Филилеев. Об этом сообщает «Газета.Ru».