Учебное оборудование от 100 производителей покажут на съезде «УЧПРОМ-2026»
Президент АИДТ и программный директор съезда Антонина Цицулина рассказала, что на «УЧПРОМ-2026» педагоги и представители образовательных организаций смогут познакомиться с российским оборудованием и обсудить его применение с производителями.
Выставка пройдет 17 и 18 ноября в Москве, в Ивент-центре Московского авиационного института. На площади 1200 квадратных метров разместят продукцию более 100 предприятий учебной промышленности. Посетители смогут протестировать оборудование для детских садов, школ и вузов, а затем заказать его для своих учреждений.
Какие новинки представят на выставке17 ноября компании проведут четыре презентации. Время указано по Москве:
- 13:00 — ГК «Прикладная робототехника» покажет «Киберкубик» для дошкольников и младших школьников. С его помощью дети изучают механику, логику и основы программирования без экрана, а затем переходят к управлению через планшет в среде Blockly;
- 13:30 — компания Releon познакомит гостей с регистратором данных Releon Rec и цифровыми лабораториями для исследовательских занятий;
- 14:00 — ГК DIGIS представит лабораторию программируемой схемотехники и электроники Tapanda. Ее можно применять на уроках физики, информатики и труда;
- 14:30 — ГК «Некс-Т» представит интерактивный моноблок NextOne нового поколения с жидкокристаллическим модулем собственного производства. Устройство подходит для уроков, лекций, презентаций и совместной работы учащихся.
18 ноября в 15:30 фабрика игрушек «Весна» познакомит посетителей с набором виниловых фигурок «Семья». В комплект входят фигурки родителей, детей и малыша, а к ним прилагаются рекомендации со сценариями занятий и игр.
По оценке организаторов, продукция российских компаний соответствует требованиям обновляемых государственных стандартов. Она может помочь образовательным организациям сориентироваться при закупке оборудования.
Экскурсии и регистрация
17 и 18 ноября в 15:30 учитель математики Мария Галкина проведет авторские экскурсии по выставке. Еще одна экскурсия начнется 18 ноября в 13:30. Ее для руководителей, методистов и воспитателей детских садов, а также заказчиков оборудования проведет заведующая ДОУ № 32 Липецка Наталья Стрельникова.
Вход свободный, но посетителям необходимо зарегистрироваться заранее. С практической программой можно ознакомиться на сайте съезда.
IV Национальный съезд учебной промышленности «УЧПРОМ-2026» пройдет с 17 по 19 ноября. Итоговую пленарную сессию 19 ноября примет Государственная дума. Организаторы — АИДТ и Минпромторг России при поддержке органов власти и профильных ведомств.