Учебное оборудование от 100 производителей покажут на съезде «УЧПРОМ-2026»

06 ноября 2026, 13:29

Фото: АИДТ

Президент АИДТ и программный директор съезда Антонина Цицулина рассказала, что на «УЧПРОМ-2026» педагоги и представители образовательных организаций смогут познакомиться с российским оборудованием и обсудить его применение с производителями.





Выставка пройдет 17 и 18 ноября в Москве, в Ивент-центре Московского авиационного института. На площади 1200 квадратных метров разместят продукцию более 100 предприятий учебной промышленности. Посетители смогут протестировать оборудование для детских садов, школ и вузов, а затем заказать его для своих учреждений.





Какие новинки представят на выставке

13:00 — ГК «Прикладная робототехника» покажет «Киберкубик» для дошкольников и младших школьников. С его помощью дети изучают механику, логику и основы программирования без экрана, а затем переходят к управлению через планшет в среде Blockly;

13:30 — компания Releon познакомит гостей с регистратором данных Releon Rec и цифровыми лабораториями для исследовательских занятий;

14:00 — ГК DIGIS представит лабораторию программируемой схемотехники и электроники Tapanda. Ее можно применять на уроках физики, информатики и труда;

14:30 — ГК «Некс-Т» представит интерактивный моноблок NextOne нового поколения с жидкокристаллическим модулем собственного производства. Устройство подходит для уроков, лекций, презентаций и совместной работы учащихся.

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