В подмосковном онкоцентре удалили щитовидную железу с помощью нейромониторинга

06 ноября 2026, 12:51

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Хирурги Московского областного онкологического клинического центра провели операцию по удалению щитовидной железы с использованием нейромонитора C2. Заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8, врач-онколог Денис Волков отметил, что технология помогает снизить риск повреждения нерва во время вмешательства. Об этом информирует Министерство здравоохранения Московской области.







При операции врачи контролировали состояние возвратного гортанного нерва. Он отвечает за работу голосовых связок, а его повреждение может привести к осиплости и другим изменениям голоса.



Хирург определяет расположение нерва с помощью специального зонда. Устройство подает слабый электрический импульс, а датчик на дыхательной трубке регистрирует ответ мышц гортани. Это помогает врачу оценить состояние нерва во время операции.



По словам Дениса Волкова, нейромониторинг позволяет точнее ориентироваться в тканях и повышает безопасность вмешательства. Аппарат C2 немецкой компании Inomed предназначен для операций в области головы и шеи, а также для челюстно-лицевой хирургии. Его возможности позволяют применять технологию и при других вмешательствах.



На портале онкологической службы доступны онлайн-тесты для оценки факторов риска распространенных видов рака. Они не заменяют диагностику, но могут стать поводом обратиться к врачу.