В Новосибирске проходит форум о планах по развитию Сибири до 2050 года

06 ноября 2026, 14:21

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В Новосибирске 5 ноября начал работу форум Всемирного русского народного собора «Сибирь-2050: образ будущего» — пленарное заседание прошло в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии. В работе форума участвуют представители органов власти, науки, общественных организаций и Русской православной церкви.





Организаторами мероприятия выступили Всемирный русский народный собор, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН, Новосибирская епархия РПЦ, МВК «Новосибирск Экспоцентр», Общественная палата региона и другие организации, передает Om1 Новосибирск.



Главной темой форума стало формирование представлений о развитии Сибири к 2050 году: участники обсуждают демографию, социально-экономическое развитие и роль традиционных ценностей в региональной политике.





«Мы неслучайно вынесли в заглавие нашего форума образ будущего — 2050 год. Это будущее, в котором будут жить сегодняшние дети. И вопрос, который мы должны задать себе: в какой Сибири они будут жить?» — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин.