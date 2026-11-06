В Новосибирске проходит форум о планах по развитию Сибири до 2050 года
В Новосибирске 5 ноября начал работу форум Всемирного русского народного собора «Сибирь-2050: образ будущего» — пленарное заседание прошло в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии. В работе форума участвуют представители органов власти, науки, общественных организаций и Русской православной церкви.
Организаторами мероприятия выступили Всемирный русский народный собор, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН, Новосибирская епархия РПЦ, МВК «Новосибирск Экспоцентр», Общественная палата региона и другие организации, передает Om1 Новосибирск.
Главной темой форума стало формирование представлений о развитии Сибири к 2050 году: участники обсуждают демографию, социально-экономическое развитие и роль традиционных ценностей в региональной политике.
«Мы неслучайно вынесли в заглавие нашего форума образ будущего — 2050 год. Это будущее, в котором будут жить сегодняшние дети. И вопрос, который мы должны задать себе: в какой Сибири они будут жить?» — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин.
По словам Бурдина, при разработке социально-экономических программ необходимо учитывать не только экономические показатели, но и вопросы сохранения населения. Он также подчеркнул значение Сибири как региона, где проживают представители более 200 национальностей и десятков конфессий.
Отдельное внимание на форуме уделили демографическому развитию. Как заявил член Бюро Президиума ВРНС Евгений Цыбизов, одной из основных задач стратегии развития Сибирского федерального округа должно стать увеличение численности населения. Предложения участников планируют включить в итоговую резолюцию форума. Работа форума продолжится 6 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр», где пройдут экспертные сессии, посвящённые дальнейшему обсуждению развития Сибири.