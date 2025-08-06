Врач дал совет, как визуально определить нитраты в арбузах

06 августа 2025, 12:41

Врач Глистенкова: глянцевая кожура арбуза — признак большого количества нитратов

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Существуют способы, позволяющие определить повышенное содержание нитратов в арбузах по их внешнему виду, сообщила «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Диана Глистенкова.





По словам специалиста, первым делом стоит обратить внимание на визуальные характеристики плода. Арбуз должен быть симметричным (округлым или овальным), следует избегать плодов с явными вмятинами, трещинами и неровностями — это может свидетельствовать о неравномерном росте или повреждениях. Кожура должна быть целой и чистой, без трещин и видимых дефектов. У качественного арбуза должен быть яркий глянцевый блеск, но не чрезмерная гладкость, так как слишком блестящая поверхность может указывать на высокое содержание нитратов.



Кроме того, у хорошего арбуза будет яркий и контрастный рисунок с насыщенными полосами на темно-зеленом фоне.





«Обратите внимание на «земляное пятно»: его яркость свидетельствует о натуральном дозревании на солнце, а не с помощью нитратов», — пояснила врач.

«Если мякоть яркая, крупинчатая и имеет блестящую поверхность — это признак зрелого и вкусного арбуза. Цвет мякоти зависит от сорта, но он не должен быть неестественно красным. В противном случае это может указывать на повышенное содержание нитратов», — добавила доктор.