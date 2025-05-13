Иосиф Пригожин о грядущем Евровидении: «Просто политизировали»

Иосиф Пригожин (Фото: Инстаграм* @prigozhin_iosif)
Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что Евровидение уже долгое время является площадкой для политических заявлений. Таким мнением он поделился в беседе с РИАМО.
Со слов супруга Валерии, музыкальный конкурс больше не обладает тем величием, престижем и интерес общества, которые присутствовали раньше.
Продюсер уверен: культурный обмен на подобного рода фестивалях и конкурсах — это чудесно. Однако в случае с Евровидением все обстоит совсем по-другому.
Еще Пригожин подчеркнул, что публике не так интересно наблюдать за музыкальным конкурсом, как 10-15 лет назад. Связано это еще и с тем, что кроме политических объявлений, на Евровидении много так называемых фриков.
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Продюсер уверен: культурный обмен на подобного рода фестивалях и конкурсах — это чудесно. Однако в случае с Евровидением все обстоит совсем по-другому.
«Последние годы Евровидение просто политизировали и сделали из него просто какой-то не фестиваль песни, не музыкальный конкурс, где объединяются люди, где в едином порыве идет настоящая музыкальная борьба, превратили всё в политику. И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации», — выразил свое мнение Иосиф.
Еще Пригожин подчеркнул, что публике не так интересно наблюдать за музыкальным конкурсом, как 10-15 лет назад. Связано это еще и с тем, что кроме политических объявлений, на Евровидении много так называемых фриков.
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Ольга Енгалычева