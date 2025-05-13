«Я прав всегда, но соглашаюсь с Валерией»: Пригожин сделал признание о жене, а Пресняков раскрыл, кто в семье главный

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* @valeriya)
В предстоящую пятницу на телеканале «Россия 1» состоится премьера очередного сезона шоу «Поймай меня, если сможешь», в которым звёздам предстоит угадать, кто из участников действительно обладает хорошими вокальными данными, а кто лишь притворяется, что умеет петь.
В первом выпуске участниками станут две звёздные пары: Иосиф Пригожин и Валерия, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Ведущий Владимир Маркони спросит, кто же главный в семьях артистов.
Следом и Пригожин даст понять, что Валерия является главной женщиной в его жизни.
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Ведущий Владимир Маркони спросит, кто же главный в семьях артистов.
«У нас начальство – вот!», – заявит Пресняков, указывая на Подольскую.Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
Следом и Пригожин даст понять, что Валерия является главной женщиной в его жизни.
«Я прав всегда, но соглашаюсь всегда с Валерией», – отметил продюсер.Подчеркнём, что обе пары являются примерами хороших семейных отношений – они живут вместе много лет и не дают поводов для скандалов и сплетен.
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«То-то и видно, что ручной»: Валерия показала, как носит Иосифа Пригожина на руках
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова