«Я прав всегда, но соглашаюсь с Валерией»: Пригожин сделал признание о жене, а Пресняков раскрыл, кто в семье главный

В начале 2000-х Глюк’oZa была узнаваемой — за счет мультяшного образа девочки с леденцом, хитов вроде «Невеста» и поддержки Максима Фадеева. Потом — взросление, семейная жизнь, дети, гламурные тусовки и мягкое исчезновение с музыкального радара. Но внезапно Наталья Ионова возвращается — совсем другой. Подробнее в материале «Радио 1».