Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне. В беседе с изданием «Взгляд» он назвал композиции «Темная ночь» и «Журавли».
По мнению Пригожина, в то время писались выдающиеся песни — шедевры. Продюсер подчеркнул, что вырос на военных фильмах.
Он также рассказал о предпочтениях певицы Валерии. По словам Пригожина, супруга любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».
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Он также рассказал о предпочтениях певицы Валерии. По словам Пригожина, супруга любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».
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Екатерина Коршунова