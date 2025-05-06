Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне

На прошлой неделе стало известно, что Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Ведущая официально еще не подтвердила эту информацию, однако, как сообщают инсайдеры, данные о ее беременности правдивы. Об этом же рассказала и певица Валерия.