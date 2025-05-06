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Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне

Продюсер Пригожин назвал «Темную ночь» и «Журавли» любимыми военными песнями
Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне. В беседе с изданием «Взгляд» он назвал композиции «Темная ночь» и «Журавли».
По мнению Пригожина, в то время писались выдающиеся песни — шедевры. Продюсер подчеркнул, что вырос на военных фильмах.

Он также рассказал о предпочтениях певицы Валерии. По словам Пригожина, супруга любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

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Тодоренко работает на износ на последних сроках беременности
06 мая 2025, 19:58

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

На прошлой неделе стало известно, что Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Ведущая официально еще не подтвердила эту информацию, однако, как сообщают инсайдеры, данные о ее беременности правдивы. Об этом же рассказала и певица Валерия.
Недавно Тодоренко уехала с семьей из РФ. Сегодня в своем блоге знаменитость сообщила, что ее поездка связана с работой.

Регина принимает участие в проекте, который отнимает много сил и времени.

«Всю неделю у меня съемки по 16 часов, сон по 4-5. Времени «гулять» нет совсем. Но! Есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», — добавила ведущая.

Напомним, 5 декабря 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил, в июле 2022 года на свет появился второй сын пары Мирослав.

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#беременность
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Юлия Ковальчук сделала заявление об отношениях с Чумаковым на фоне скандала
Певица Ковальчук назвала отношения с Чумаковым табу для всех
06 мая 2025, 19:12

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук заявила, что считает свои личные отношения с мужем Алексеем Чумаковым «табу для всех» и не обсуждает их с посторонними людьми. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
«Никто не знает о ней! Просто мы повествуем о том, что это нормально, ведь мы взрослые люди. Мне кажется, что для того, чтобы семейная пара существовала без тайн, и это было комфортно обоим, дома должна быть такая атмосфера, чтобы можно было поговорить абсолютно обо всем», — отметила певица.

По словам Ковальчук, для нее стал неожиданным ажиотаж, который начался вокруг их пары после интервью. Юлия подчеркнула, что на фоне этого скандала они с супругом «стали еще ближе».

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Цены начинаются от 200 тысяч рублей: экс-жена Техника зарабатывает на рекламе в соцсетях после смерти рэпера
Экс-жена Техника подняла цену на рекламу до 450 тысяч рублей после смерти рэпера
06 мая 2025, 18:22

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)

Бывшая жена рэпера Паши Техника подняла цену на рекламу в социальных сетях после его смерти. Об этом информирует Super.ru.
Ева Карицкая завела Telegram-канал только в начале весны. Довольно быстро ей удалось собрать большую аудиторию благодаря информации про Пашу Техника. На сегодняшний день на нее подписано 650 тысяч человек.

Как сообщает Super.ru, пост в Telegram-канале экс-жены рэпера обойдется в 350 тыс рублей, если его не будут «перекрывать» другими публикациями в течение 24 часов. Место в блоге на двое суток обойдется в 450 тыс рублей. Стоимость рекламы в другой соцсети Карицкой варьируется от 200 до 400 тыс рублей.

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Расторгуев рассказал, как ослушался врачей и вышел на сцену
Николай Расторгуев не смог отказаться от концерта, несмотря на сложную операцию
06 мая 2025, 18:17

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Николай Расторгуев рассказал, как не послушался врачей и вышел на сцену. Певец долгие годы боролся с прогрессирующей болезнью почек.
Артисту потребовалась пересадка органа. Сложная операция была сделана весной 2009 года, а уже в июне Николай вышел на сцену. Хотя врачи запретили ему выступать в течение полугода.

«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях. Но лично для меня такие риски была оправданны, поскольку для артиста никого важнее его публики нет», — приводит слова певца Общественная служба новостей.
Расторгуев отметил, что после концерта ему по настоянию врачей пришлось пройти дополнительное обследование.

Ранее певец негативно отреагировал на идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь. 68-летний артист назвал инициативу перебором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Не платит гонорары авторам хитов: на мужа Надежды Кадышевой подали в суд
На мужа певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд
06 мая 2025, 17:18

Александр Костюк и Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)

На супруга певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Согласно информации канала, с Костюка требуют 180 тыс рублей. Истец обратился в суд из-за того, что не получал от мужа знаменитой певицы гонорары за хиты, которые были написаны для ансамбля «Золотое кольцо».

Слова композиции «Веночек» для Кадышевой написал Евгений Муравьев. Он же является автором песен «Широка река», «Речной трамвайчик» и других.

Ранее сообщалось, что обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт певицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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