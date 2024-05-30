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Иосиф Пригожин о смерти Заворотнюк: Это трагедия

30 мая 2024, 20:15
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер Иосиф Пригожин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк.
Он отметил, что это огромная трагедия и утрата.

«Это трагедия. Можно только себе представить, что она переживала все эти годы, её родные, близкие, эти мучения. Вот эта гадость, которую невозможно победить, взяла верх. Это самое страшное. Мы все смертные, но врагу не пожелаешь этих мучений. Она долго боролась. Мы все эти годы за нее молились и переживали», — поделился в беседе с NEWS.ru Пригожин.



Также он подчеркнул, что хорошо знал артистку. По его словам, Заворотнюк всегда была весёлым человеком.

Ранее советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк, выйдя из информационного поля в связи с болезнью, совершила очень мужественный поступок.

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#кино
#трагедия
#актриса
#смерть
В посёлке для многодетных семей в Дубне стартовало строительство временных грунтовых дорог
30 мая 2024, 21:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В деревне Юркино началось строительство временных грунтовых дорог в посёлке для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
В апреле глава наукограда Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями. Он представил проект, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог.
«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30% дорог. Участки, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете – подъезды к уже построенным домам», – отметил Тихомиров.
Как и обещал глава, подрядчик приступил к работам.

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#дубна
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#дороги
#строительство
#многодетная семья
#подмосковье
#московская область
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Врач Шеляков назвал способ защиты кошек от открытых окон
Врач Шеляков рекомендовал использовать сетки «Антикошка»
30 мая 2024, 20:37

Фото: iStock/Yuliya

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что спасти кошку от открытых окон летом может сетка «Антикошка».
«Единственный способ защиты — «Антикошка», это такие специальные сетки. Обычные москитные сетки не помогут. Кошка может на них облокотиться, и под её весом вся эта конструкция вываливается наружу вместе с питомцем», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Специалист напомнил, что открытые окна в квартире могут представлять смертельную опасность для животного, поэтому хозяевам следует быть крайне внимательными.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка.

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#ветеринары
#кошка
#опасность
#безопасность
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Названы районы Москвы с самой дорогой недвижимостью
Риелтор Раджабова назвала Тверской район одним из самых дорогих
30 мая 2024, 19:55

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова заявила, что районом с самой дорогой недвижимостью является Тверской.
«Статус самого дорогого района на первичном рынке Тверской получил, главным образом, благодаря концентрации новых уникальных делюкс-проектов на главной улице Москвы. Наиболее доступный объект на первичном рынке Тверского района – студия площадью 36,6 кв. м в Vesper Tverskaya за 47,6 млн рублей», — отметила в беседе с Газета.ру Раджабова.

Кроме Тверского к районам с самой дорогой недвижимостью относятся Хамовники и Остоженка, добавила эксперт.

Ранее креативный директор строительной компании Тимур Дасаев заявлял, что не рекомендуется покупать дешёвый дом, поскольку после в него придётся вкладывать дополнительные внушительные средства.

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#дом
#цены
#недвижимость
#москва
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В Можайском округе планируют догазифицировать 18 населённых пунктов
30 мая 2024, 19:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Можайском городском округе в рамках президентской программы в 2024-2025 годах догазифицируют девять населённых пунктов. Ещё в девять планируют провести газ по губернаторской программе, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Всего будет построено 217 км сетей. Голубое топливо должны завести в дома более 2,6 тыс. заявителей. 2,5 тыс. жителей 94 населённых пунктов уже получили голубое топливо», – отметил Мордвинцев.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#можайск
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#социальная газификация
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#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Порноактрису назначили спикером украинского университета
30 мая 2024, 19:25

Фото: istockphoto/fabioderby

Порноактриса Джозефина Джексон стала спикером «Платформы возможностей». Этот проект реализуется на базе украинского Переяславского университета имени Григория Сковороды.
Как сообщается на сайте университета, Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) уже провела встречу с «жаждущими общения студентами». Говоря о возможностях в рамках программы, порноактриса заявила, что «надо работать, наверное, больше головой».

Вспомнив о сфере, в которой трудится, она оговорилась, что, хотя, по мнению многих, голова в её работе не может пригодиться, для того, чтобы добиться успеха и карьерного роста, мозг и умение им пользоваться необходимы в любом деле. Очевидно, порноактриса сможет в рамках «Платформы возможностей» поделиться ещё многими подобными полезными сентенциями с «жаждущими общения студентами».

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#программа
#студент
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Россиян призвали присоединиться к акции помощи Белгородской области
30 мая 2024, 19:10

Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия»

На выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ в Москве, проходит акция помощи «Белгород, наши сердца – с вами». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Жители Белгородской области ежедневно проявляют стойкость духа и мужественно противостоят попыткам нарушить мир. Выставка «Россия» продолжает помогать региону. К акции может присоединиться каждый. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который показан в ролике, или перечислить средства в фонд МОО «Святое Белогорье против детского рака», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, помощь направят на лечение и реабилитацию пострадавших от обстрелов в Белгородской области, а также на уход за тяжелобольными и протезирование.

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#московская область
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На китайский рынок поступят монастырские продукты из России
По заветам Сергия Радонежского: В Китай будут экспортировать продукцию из РФ
30 мая 2024, 19:07

Фото: iStock/Mariha-kitchen

В Китай начнут экспортировать российские продукты, созданные по заветам основателя Троицкого монастыря преподобного Сергия Радонежского, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр.
Как рассказала исполнительный директор АНО «Монастырская трапеза» Марина Гринь, во время выставки «Сделано в России» в октябре 2023 года один из китайских бизнесменов с удивлением поинтересовался: почему на российских товарах наклеена этикетка на английском языке. По его словам, продукция из РФ очень ценится на рынке КНР, а этикетка на русском языке для них служит знаком качества.

«Монастырские продукты — действительно качественные и натуральные продукты, создаваемые народом России на протяжении нескольких столетий», — отметил генеральный директор АНО «Монастырская трапеза», келарь Троице-Сергиевой Лавры отец Архипп.

Отмечается, что монастырская продукция представлена в павильонах РЭЦ КНР, ОАЭ, Вьетнама и Египта.

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#монастыри
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Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей
30 мая 2024, 18:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Можайском городском округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Оно проводится в соответствии с пожеланиями жителей, доложил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Где-то увеличиваем парковочные места, где-то меняем детскую игровую площадку. Плюс, конечно, развиваем Парк «Ривьера», благоустройство которого мы уже завершили. Но есть запрос на аттракцион для маленьких детей, батутный и верёвочный городки, прокат самокатов, велосипедов. Сейчас устраиваем сцену в нижней части городского парка», – рассказал Мордвинцев.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#можайск
#денис мордвинцев
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#благоустройство
#парк
#дворы
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В США восхитились новейшим оружием РФ
В США восхитились зенитно-ракетным комплексом РФ «Прометей»
30 мая 2024, 18:41

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» станет новой эпохой для противовоздушной обороны. Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV.
«По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 «Прометей» возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью», – сказано в ролике.

По словам обозревателя, «Прометей» способен мгновенно перехватить гиперзвуковые ракеты, а также достичь цели на околоземной орбите.

Отмечается, что с помощью новейших радаров, «Прометей» обнаруживает баллистические ракеты врага в радиусе двух тысяч километров.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров назвал российский оборонно-промышленный комплекс самым мощным в мире по объему производства основных вооружений. Он отметил, что необходимость совершенствовать военную технику обусловлена геополитической обстановкой.

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#россия
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