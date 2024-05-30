Иосиф Пригожин о смерти Заворотнюк: Это трагедия

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Продюсер Иосиф Пригожин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк.
Он отметил, что это огромная трагедия и утрата.
Также он подчеркнул, что хорошо знал артистку. По его словам, Заворотнюк всегда была весёлым человеком.
Ранее советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк, выйдя из информационного поля в связи с болезнью, совершила очень мужественный поступок.
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«Это трагедия. Можно только себе представить, что она переживала все эти годы, её родные, близкие, эти мучения. Вот эта гадость, которую невозможно победить, взяла верх. Это самое страшное. Мы все смертные, но врагу не пожелаешь этих мучений. Она долго боролась. Мы все эти годы за нее молились и переживали», — поделился в беседе с NEWS.ru Пригожин.
Также он подчеркнул, что хорошо знал артистку. По его словам, Заворотнюк всегда была весёлым человеком.
Ранее советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк, выйдя из информационного поля в связи с болезнью, совершила очень мужественный поступок.
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Мелисса Тимофеева