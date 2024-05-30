Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве

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Актёр театра и кино Андрей Ургант заявил о большой потере в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк.
Он добавил, что артистка была знаковой фигурой в искусстве.
Он отметил, что работать с ней было легко и приятно, она была настоящим профессионалом и очень красивой женщиной.
Актриса Екатерина Дубакина, снимавшаяся в популярном сериале «Моя прекрасная няня», также поделилась воспоминаниями об актрисе.
До этого стало известно, что 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией.
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«Мы с ней снимались вместе. Она играла девушку, в которую влюбился взрослый мужчина, сходил по ней с ума. Могу сказать только одно — она была знаковой фигурой в искусстве. В нее была влюблена половина мужского населения страны, и абсолютно заслуженно», — поделился в беседе с «Известиями» Ургант.
Он отметил, что работать с ней было легко и приятно, она была настоящим профессионалом и очень красивой женщиной.
Актриса Екатерина Дубакина, снимавшаяся в популярном сериале «Моя прекрасная няня», также поделилась воспоминаниями об актрисе.
«Она стала, наверное, самой популярной актрисой. Я помню и наклейки с ней везде, и плакаты. Она никогда не показывала усталости, хотя, конечно, у неё были тяжёлые нагрузки. Смена могла длиться дольше 12 часов, а у Насти были и дети маленькие. Она всегда показывала готовность работать и была откликающимся человеком, всегда включалась и старалась как-то помочь», — прокомментировала в беседе с RT Дубакина.
До этого стало известно, что 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией.
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Мелисса Тимофеева