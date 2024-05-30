Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве

Российский сенатор от Крыма и член международного комитета СФ Сергей Цеков пояснил, что заявления экс-президента США Дональда Трампа от том, что при его правлении в случае вторжения ВС РФ в Украину, он отдал бы приказ о бомбардировке Москвы, являются работой на избирателя.