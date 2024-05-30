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Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк похоронят на подмосковном Анкудиновском кладбище
30 мая 2024, 15:02
Фото: istockphoto/kzenon

Фото: istockphoto/kzenon

Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Там же похоронены её папа и брат.
Дети Анастасии — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы — в настоящее время находятся в подмосковном доме Заворотнюк в Крекшино, где она провела свои последние годы, передаёт телеграм-канал SHOT. Майкл сейчас занимается организацией похорон. Отпевание артистки пройдёт в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же посёлке. Предполагается, что прощание с Анастасией будет проходить в театре Олега Табакова, в котором она служила.

Похоронена артистка будет также неподалёку — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Именно там в 2015 году актриса похоронила своего отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же упокоились брат Анастасии Святослав и его жена Надежда.



Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга.







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