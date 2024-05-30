Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк

Фото: istockphoto/kzenon
Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Там же похоронены её папа и брат.
Дети Анастасии — 23-летний Майкл и 28-летняя Анна Стрюковы — в настоящее время находятся в подмосковном доме Заворотнюк в Крекшино, где она провела свои последние годы, передаёт телеграм-канал SHOT. Майкл сейчас занимается организацией похорон. Отпевание артистки пройдёт в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же посёлке. Предполагается, что прощание с Анастасией будет проходить в театре Олега Табакова, в котором она служила.
Похоронена артистка будет также неподалёку — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Именно там в 2015 году актриса похоронила своего отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же упокоились брат Анастасии Святослав и его жена Надежда.
Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга.
Читайте также:
Появилось видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк
Похоронена артистка будет также неподалёку — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Именно там в 2015 году актриса похоронила своего отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же упокоились брат Анастасии Святослав и его жена Надежда.
Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком мозга.
Читайте также:
Появилось видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк
Александр Бойцов