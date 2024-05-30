Андрей Соколов отметил мужественный поступок Заворотнюк

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Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк, выйдя из информационного поля в связи с болезнью, совершила очень мужественный поступок.
«Она для меня близкий человек, и это неотъемлемо. Пусть мы не часто общались, но мы сыграли в нескольких картинах вместе. Она была очень светлым человеком. И её поступок, что она сама сознательно и её близкие вышли из информационного поля и не стали делать шоу, о многом говорит о ней, как о мужественном человеке, как о женщине с большой буквы», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.
Он добавил, что остро переживает смерть артистки, поскольку это большое горе.
Ранее актёр театра и кино Андрей Ургант заявлял о большой потере в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Он подчёркивал, что артистка была знаковой фигурой в искусстве.
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