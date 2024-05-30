Андрей Соколов отметил мужественный поступок Заворотнюк

Школьница из Волоколамска Мария Фролова победила в зональной акции «Любовь в моей жизни, в моей семье, в моём роду». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Акцию в рамках Года семьи провели благочиния и образовательные организации Одинцовского зонального объединения. Цель – воспитание детей на христианских принципах.