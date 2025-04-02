Иосифу Пригожину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм, @iosifprigozhin)
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Об этом говорится в соответствующем указе.
По информации РИА Новости, звание Пригожину присвоено за личные заслуги в развитии российской культуры и искусства, творческую деятельность, которая получила широкую известность и общественное признание.
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Анастасия Чубина