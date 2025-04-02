Иосифу Пригожину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Вот и наступил апрель — время, когда весна становится настоящей и очевидной. В этом месяце природа начинает оживать, а это значит, что пора приступать к работе в саду. «Радио 1» расскажет, что нужно посадить в открытый грунт и что не забыть посеять в виде рассады.