«Дам фору Волочковой»: Иосиф Пригожин планирует сесть на шпагат

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
Продюсер Иосиф Пригожин задался целью сесть на шпагат и для этого записался на тренировки по растяжке.
Пригожин отметил, что довольно много времени ранее посвящал спорту, а сейчас хочет восстановить былую спортивную форму. Сейчас мужчина занимается дважды в неделю с тренером.
Он добавил, что обязательно продемонстрирует свой шпагат сразу, как только сможет сесть на него.
Ранее стало известно, что Пригожин пообещал своему тренеру заплатить миллион рублей, если она посадит его на шпагат. После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.
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«Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены. Что плохого в том, чтобы садиться на шпагат? Я ничего в этом странного не вижу», — заявил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он добавил, что обязательно продемонстрирует свой шпагат сразу, как только сможет сесть на него.
«Дам фору Волочковой», — отметил Пригожин.
Ранее стало известно, что Пригожин пообещал своему тренеру заплатить миллион рублей, если она посадит его на шпагат. После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.
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Элина Позднякова