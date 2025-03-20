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«Дам фору Волочковой»: Иосиф Пригожин планирует сесть на шпагат

Иосиф Пригожин твердо намерен сесть на шпагат
Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин задался целью сесть на шпагат и для этого записался на тренировки по растяжке.
Пригожин отметил, что довольно много времени ранее посвящал спорту, а сейчас хочет восстановить былую спортивную форму. Сейчас мужчина занимается дважды в неделю с тренером.

«Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены. Что плохого в том, чтобы садиться на шпагат? Я ничего в этом странного не вижу», — заявил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что обязательно продемонстрирует свой шпагат сразу, как только сможет сесть на него.

«Дам фору Волочковой», — отметил Пригожин.

Ранее стало известно, что Пригожин пообещал своему тренеру заплатить миллион рублей, если она посадит его на шпагат. После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.

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Сиделки не позволили Бедросу Киркорову составить завещание: чем владел артист и кому достанется его имущество
20 марта 2025, 12:34

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

18 марта скончался отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. За последние несколько лет у него были серьезные проблемы со здоровьем, по предварительной информации, он скончался от острой сердечной недостаточности.
О том, почему Бедрос Киркоров не написал завещание, какое наследство он оставил и кто на него претендует, расскажет редакция «Радио 1».

Бедрос Киркоров предчувствовал свою смерть


За три недели до кончины Бедрос Киркоров разговаривал с сыном и сообщил ему, что предчувствует скорую смерть. Ранее Филипп Киркоров говорил о мистическом даре отца.

«Он знает очень много секретиков. Папа у меня уникальный. Жалко, маму не вылечил. Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает — ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», — рассказал в одном из интервью поп-король.

Почему Бедрос Киркоров не написал завещание


Вскоре после смерти артиста выяснилось, что он не оставил завещание. По данным СМИ, Бедроса Киркорова отговорили составить документ его сиделки. Артист чувствовал, что умирает и хотел отдать последние распоряжения, однако ему посоветовали дождаться приезда сына Филиппа, который был в отъезде в Марокко.

В результате завещания нет, теперь все имущество Киркорова-старшего распределят по закону.

Какое наследство оставил Бедрос Киркоров


Адвокат Александр Добровинский, который был хорошо знаком с Бедросом, рассказал в беседе с NEWS.ru, что Киркоров-старший не был богатым человеком.

«У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — отметил эксперт.

По словам продюсера Сергея Дворцова, Бедрос смог оставить после себя достойное наследство, несмотря на то, что не получал таких больших гонораров, как его сын.

Уточняется, что у Бедроса Киркорова были две квартиры на Земляном валу и загородный дом в Болгарии. В Великом Новгороде он купил две квартиры, одна из них была оформлена на него, другая — на супругу Людмилу Смирнову.

Спустя время она переоформила на себя и вторую квартиру. Когда Бедрос об этом узнал, произошел скандал. Согласно данным окружения артиста, так как жена нарушила их договор, то певец решил оформить развод. Бедрос собирался судиться с ней, но сын уговорил его оставить все как есть. Людмила Смирнова умерла 15 декабря 2024 года.

Какие родственники остались у Бедроса Киркорова


У Бедроса Киркорова был старший брат Харри, который занимался бизнесом. Он умер. Сестра артиста Мари стала оперной певицей и переехала в Соединенные Штаты.

Первой женой Бедроса стала Виктория Лихачева. Они поженились в 1937 году, в этом браке родился сын Филипп. Виктория скончалась 30 апреля 1994 года, в день, когда поп-королю исполнилось 27 лет.

В Великом Новгороде во время гастролей Киркоров-старший встретил вторую жену Людмилу Смирнову. В 1997 году они не только расписались, но и обвенчались. Филипп возмущался, что с его матерью, которую отец обожал, церковный брак так и не был заключен. В 2002 году у пары родилась дочь Ксения. Она прожила всего несколько дней и умерла.

Кто получит наследство


По данным адвоката, наследником первой очереди выступит сын покойного артиста Филипп Киркоров. Отмечается, что в таком случае наследство Бедроса Киркорова не вызовет споры и скандалы.

Что известно о последних днях Бедроса Киркорова


Домработница Людмила Дороднова, которая проработала в семье Киркоровых более 30 лет, сообщила, что последний раз видела Бедроса, когда приезжала на его день рождения в один из грузинских ресторанов столицы. По ее словам, тогда артист сказал, что уйдет из жизни через полгода.

Как пишет «МК», Бедрос заболел пневмонией месяц назад. Певец тяжело переносил болезнь, сильно уставал и мало ел. Последние дни Бедрос провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. С ним постоянно находились сиделки и медик. Сын Бедроса, Филипп Киркоров, написал в своем блоге, что смерть отца наступила 18 марта в 15:37 мск.

Похороны Бедроса Киркорова пройдут 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище, а не в Болгарии, где похоронена мама Филиппа.

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Алана Мамаева заявила, что Натан продолжит «кутить» после воссоединения с женой
Алана Мамаева заявила, что Натан продолжит изменять супруге после воссоединения
20 марта 2025, 11:45

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Анастасия Швецова праздновала с рэпером Натаном его день рождения, несмотря на то что они разошлись после скандала с изменами музыканта на проекте «Звёзды в джунглях».
По мнению бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы, рэпер и дальше будет изменять Анастасии после их воссоединения.
«Такие не меняются, теперь он будет более осторожным, это максимум», — цитирует слова Аланы журнал The Voice.
Напомним, что на шоу «Звёзды в джунглях» Натан завёл роман и с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной), и с певицей Бьянкой. Музыкант утверждал, что до съёмок проекта в отношениях с супругой назрел кризис, а вернувшись, признался Анастасии во всём, и та ушла от него.

Натан и его жена Анастасия Швецова (Фото: Instagram*, @anastaciashvetsova)

После певец заявил, что будет спасать семью и сделает всё, чтобы вернуть избранницу. И ему это удалось. Примирение произошло на праздновании дня рождения рэпера.
Как рассказали очевидцы, артист не отходил от супруги, они танцевали, музыкант всё время обнимал свою жену.

Напомним, что многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась и блогер Мария Погребняк. Она заявила, что не верит его словам о том, что он расстался с Анастасией до выхода в эфир шоу.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#артист
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«Не слышу на 90%»: Дима Билан заявил о проблемах со слухом
Дима Билан рассказал, что оглох на съемках нового клипа
20 марта 2025, 11:37

Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Дима Билан испытывает проблемы со слухом после съемок клипа «Горький дождь». Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».
«У меня затекло в уши, и по сей день у меня не слышит ухо. Процентов на 90 я не слышу высокие звуки. Врачи говорят, что это возраст», — сказал Билан.
Он добавил, что практически сутки был под дождем, а съемки продолжались три дня и две ночи.

Перед этим певица Ирина Понаровская впервые поделилась переживаниями по поводу смерти сына Энтони Родда. Женщина расплакалась прямо во время интервью журналистке Лауре Джугелии. Исполнительница подчеркнула, что не могла иметь детей, а Энтони давал ей счастье на протяжении 40 лет.

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«Пошел в душ — и все»: Понаровская впервые раскрыла подробности смерти сына
Понаровская впервые рассказала, как переживает смерть сына
20 марта 2025, 11:02

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Певица Ирина Понаровская рассказала, что для нее смерть сына произошла как будто только что.
В интервью журналистке Лауре Джугелии знаменитость подчеркнула, что скончавшийся на 40-м году жизни Энтони Родд был любимым и желанным ребенком. Понаровская также отметила, что, когда родители хоронят своих детей, — это «не норма».

«Пошел в душ — и все. Он удивительно был мирным, удивительно понимающим. А ведь я не могла иметь детей. Я сделала все, чтобы он у меня появился. Он появился и 40 лет давал мне это счастье. Сейчас будет полгода, я не чувствую. Как будто это произошло только что», — прокомментировала Понаровская.

Джугелия была лично знакома с Роддом в студенческое время. Возможно, именно поэтому Понаровская разоткровенничалась.

Ранее стало известно, о чем объявила молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

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Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми

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Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми
20 марта 2025, 10:21

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Рэпер Канье Уэст обвинил семью Ким Кардашьян в секс-торговле его детьми. Об этом он написал в социальной сети X.
Такую реакцию у музыканта вызвал снимок младшей дочери Чикаго на заставке планшета бывшей супруги. Кадр показался Уэсту слишком откровенным.

Уточняется, что на фотографии девочка запечатлена в пижаме с игрушкой и напитком в руках.

«Кардашьяны — секс-работники и они занимаются секс-торговлей детей, которых специально растят для этого», — написал в своем блоге рэпер.

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*Запрещен в РФ
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