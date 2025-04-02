«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
В среду, 2 апреля, продюсер Евгений Пригожин отмечает день рождения. Ему исполнилось 56 лет. Супруга Валерия еще утром приготовила для мужа необычный сюрприз.
«Моя любимая знает, чем меня, сластену, порадовать в день рождения — тортиком и тренировкой с Самирой. Ни дня без растяжки», — написал Пригожин в Telegram-канале.В марте стало известно, что продюсер пообещал своему тренеру заплатить миллион рублей, если она посадит его на шпагат. После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.
По словам мужа Валерии, раньше он довольно много времени посвящал спорту, а сейчас хочет восстановить былую спортивную форму. Сейчас мужчина занимается дважды в неделю с тренером.
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Элина Позднякова