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«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения

Валерия заставила Иосифа Пригожина сесть на шпагат в его день рождения
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

В среду, 2 апреля, продюсер Евгений Пригожин отмечает день рождения. Ему исполнилось 56 лет. Супруга Валерия еще утром приготовила для мужа необычный сюрприз.
«Моя любимая знает, чем меня, сластену, порадовать в день рождения — тортиком и тренировкой с Самирой. Ни дня без растяжки», — написал Пригожин в Telegram-канале.
В марте стало известно, что продюсер пообещал своему тренеру заплатить миллион рублей, если она посадит его на шпагат. После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.

По словам мужа Валерии, раньше он довольно много времени посвящал спорту, а сейчас хочет восстановить былую спортивную форму. Сейчас мужчина занимается дважды в неделю с тренером.

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#пригожин
Актриса Алёна Яковлева: нет ничего предосудительного в отношениях с молодым мужчиной
02 апреля 2025, 12:10

Алёна Яковлева (Фото: Телеграм, @Ayakovleva_official)

Российская актриса Алёна Яковлева столкнулась с общественной критикой из-за того, что завела роман с молодым мужчиной. По словам артистки, нет ничего плохого в таких отношениях.
«Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это всё прекрасно», — поделилась Яковлева своим мнением в шоу «Историс — Откройте, Давид!».
Актриса утверждает, что рассказывает о своей личной жизни не ради пиара.

Алёна Яковлева — народная артистка России, это звание она получила в 2008 году. Актриса исполнила роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство» и «Женский доктор».

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#актриса
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Бросил семью и развелся с Татьяной Догилевой спустя 18 лет: как сейчас живет Михаил Мишин
02 апреля 2025, 12:09

Михаил Мишин (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)

Михаил Мишин — известный советский и российский писатель-сатирик, сценарист, переводчик, актёр и юморист. Его творчество оставило значительный след в отечественной культуре.
Он писал миниатюры для Аркадия Райкина, переводил знаменитые театральные пьесы, снимался в кино и работал над популярными сценариями. 2 апреля ему исполняется 78 лет. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и главных достижениях.

Биография Михаила Мишина: детство и юность


Михаил Мишин (настоящее имя — Михаил Литвин) — известный советский и российский писатель-сатирик, переводчик, сценарист, актёр и юморист. Он родился 2 апреля 1947 года в Ташкенте (Узбекская ССР) в семье писателя и журналиста Анатолия Литвина и музыканта Маргариты Литвиной. С детства Михаил рос в атмосфере любви и заботы. Он был единственным ребёнком, поэтому его баловали родители. Однако из-за их постоянной занятости мальчик долгое время жил у бабушки.

До семи лет Михаил провёл в Ташкенте, но позже его семья переехала в Ленинград, где он окончил школу и поступил в Ленинградский электротехнический институт.

Образование и начало карьеры


В 1965 году Михаил Мишин поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) и успешно окончил его, получив диплом по специальности «Электрооборудование судов». После института он четыре года работал по специальности в ЦНИИ судовой электротехники и технологии, однако вскоре увлёкся литературной деятельностью.

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Будучи студентом, Мишин начал публиковаться в юмористических рубриках газет, а позже — выступать со своими произведениями со сцены. Его карьера быстро набирала обороты, и вскоре он стал одним из ведущих авторов в жанре сатиры.

Литературная деятельность Михаила Мишина


Михаил Мишин написал множество миниатюр, в том числе для знаменитого Аркадия Райкина, работая над спектаклем «Его Величество театр». Кроме того, он занимался переводами театральных пьес зарубежных авторов, таких как Ноэл Кауард и Рэй Куни.

«Аркадий Райкин являлся абсолютной величиной. О сотрудничестве с ним мечтали все авторы. При этом я, ведь, специально почти не для кого не писал. Ну, может быть, что-то для Аркадия Исааковича. И то, скорее мы обсуждали какие-то детали в моем тексте, который я уже написал заранее. И мог внести по желанию Райкина какие-то правки», — говорил Мишин в беседе с «МК».

Всего на счету писателя более десяти книг, многочисленные сценарии и переводы свыше двадцати пьес. С 1986 года он живёт в Москве. С 1979 года он является членом Союза писателей СССР, а позже вступил в Союз писателей Москвы.

Фильмография: Михаил Мишин в кино


С 1991 года Михаил Мишин начал сниматься в кино. В числе его работ:

  • «Гений»;
  • «Грешница в маске»;
  • «Московские каникулы»;
  • «О любви в любую погоду»;
  • «Вы не оставите меня»;
  • «Человек с бульвара Капуцинов».

Личная жизнь Михаила Мишина


Первый раз Михаил Мишин женился в 1970 году. Его супругой стала Ирина Кардашинская-Брауде, филолог по образованию. В браке они прожили 15 лет. В 1972 году у них родился сын Александр. Вторая жена писателя — известная актриса Татьяна Догилева. Они познакомились на съёмках музыкального фильма «Вольный ветер», где Догилева сыграла главную роль, а Мишин был автором сценария.

Интересно, что Михаил Мишин давно был влюблён в Догилеву, ещё с тех пор, как увидел её в телеспектакле «Гренада». Однако он долго не решался подойти к ней. Лишь на последний съёмочный день «Вольного ветра» Татьяна посмотрела на него по-новому, после чего они вместе пошли пить шампанское. Так начался их роман.

Татьяна Догилева (фото: кадр из передачи «Темная сторона»)

Хотя актриса влюбилась в писателя, она не хотела оставаться в роли любовницы. Их отношения развивались непросто: они то расставались, то снова сходились. В итоге Михаил Мишин ушёл из первой семьи, и Татьяна Догилева стала его женой. В 1994 году у пары родилась дочь Катя.

Развод Михаила Мишина и Татьяны Догилевой


После более 20 лет совместной жизни Михаил Мишин и Татьяна Догилева развелись в 2008 году. Причиной разрыва стало то, что писатель всё больше погружался в работу, а Татьяна начала злоупотреблять алкоголем.

«Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна», — сказала Догилева.

После развода актриса прошла лечение в психиатрической клинике, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения и продолжают поддерживать друг друга.

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Наследство умершего Василия Уткина стало предметом спора: кто не может поделить его миилионы?
В Москве открыли наследственное дело после смерти Уткина
02 апреля 2025, 12:06

Василий Уткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В марте прошлого года скончался спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в возрасте 52 лет.
После его смерти было инициировано наследственное дело. Поскольку Уткин не состоял в браке и не имел детей, всё его наследство перейдёт к ближайшим родственникам. Тем не менее, существует вероятность, что две его бывшие супруги захотят претендовать на часть наследства. Для этого им потребуется обратиться в суд и подтвердить, что имущество комментатора является совместно нажитым.
«Бывший супруг имеет право подать иск в суд с соответствующими доказательствами, если имеется доля пережившего бывшего супруга», — отметила нотариус Марина Соколова в интервью РИА Новости.
Напомним, Василий Уткин начал свою карьеру на телевидении в 1994 году. Его многие помнят по футбольным передачам на «НТВ-Плюс» и «НТВ». Уткин завершил свою профессиональную деятельность в 2017 году. Предварительной причиной его смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

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Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе
Ресторан Ксении Собчак принёс выручку более 400 миллионов рублей
02 апреля 2025, 11:34

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак не только руководит собственным медиахолдингом, но и зарабатывает на ресторанном бизнесе.
В 2024 года у заведения, в котором телезвезда имеет долю, выручка составила 401 миллион рублей, сообщает KP.ru.

Собчак является одним из учредителей ООО «ФИШ». В 2023 году бизнес был убыточным и даже ушёл в минус на 6,6 миллиона рублей. Однако в прошлом году дела пошли в гору, выручка увеличилась на 166 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 58 миллионов рублей.

При этом, далеко не все звёзды российского шоубиза успешно ведут ресторанный бизнес. Так, звезда сериала «Универа» Арарат Кещян уже продолжительное время не может вывести своё заведение из числа убыточных. В прошлом году его ООО «Фулмус Плаза» ушла в минус на 443 тысячи рублей.

Чуть лучше дела обстоят у Павла Воли, который владеет фирмой по розничной продаже одежды. ООО «Воля Веар» принадлежит комику на 100%. За год выручка выросла до 10 миллионов рублей, однако это не поспособствовало выводу компании из числа убыточных. В 2023 году убыток составил 3,2 миллиона рублей, а в 2024 – 1,1 миллиона рублей.

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#компании
#рестораны
#деньги
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Звёзды «Слова пацана» Минекаев и Кемстач стали участниками судебного разбирательства: с актёров требуют миллион рублей
Актёры Минекаев и Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании
02 апреля 2025, 11:32

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач (фото: Telegram @real_ruzil и @iminlovewleo)

Актёры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали порядка миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсов «Эу, пацан!». Перевозчик подал на молодых людей в суд, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что фирма, от имени которой продаются снеки, год назад заказала доставку крупной партии своей продукции в торговые сети. Правда, как утверждают представили компании-перевозчика «Альянслогистик», забыла оплатить счета. В результате, ущерб оценили в 922 тысячи рублей. В суд подан иск.

У самих звёзд популярного сериала доля в фирме составляет всего 33%, из которых 16,5% приходятся на 25-летнего Рузиля Минекаева и столько же на Лауру Кемстач – маму 15-летнего Леона Кемстача.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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