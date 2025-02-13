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iPhone SE четвертого поколения появится в России в конце зимы

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Новый смартфон iPhone SE четвертого поколения от компании Apple должен появится на полках магазинов России в конце зимы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в ритейле.
«В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля», — сообщают в издании.

iPhone SE входит в бюджетную линейку смартфонов от ​Apple. На данный момент известно о значительных изменениях в устройстве, в сравнении с прошлыми ​моделями. Смартфон избавили от классической кнопки Home. Теперь на ее месте появится вырез для камеры на ​экране. К тому же смартфон станет первым, в который встроят собственный который модем. Ранее на всех устройствах от Apple были чипы Qualcomm.



Цена нового iPhone SE будет начинаться от 48 400 рублей. Эта версия смартфона будет предусматривать размер памяти в 64 ​ГБ. Максимальную цену будет иметь модель со встроенной памятью в 512 ГБ. Этот iPhone SE будет стоить уже 63 тысячи рублей.

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Иммунолог рассказал, как избавиться от аллергии раз и навсегда
Иммунолог Жемчугов: аллергия напрямую зависит от иммунной системы
12 февраля 2025, 18:55

Фото: iStock/Olga Shefer

Сезон аллергии начнётся раньше из-за аномально тёплой зимы: в столичном регионе начинает цвести ольха, а в начале марта ожидается цветение берёзы. К тому же из-за тёплой погоды активизировались некоторые грибки, чьи споры вызывают аллергическую реакцию.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что все аллергены являются всего лишь триггерами, а настоящая проблема кроется в другом.

«Причина, на самом деле, в нарушении функции иммунной системы. Она отвечает за реакции на все чужеродные вещества. Если она не справляется, ослаблена, например, какими-то хроническими болезнями, радиаций, химией, то реагирует истерически. Это и есть аллергия», — объяснил врач.

По его словам, чтобы избавиться от аллергии, нужно провести полную диагностику организма, найти причину снижения функций иммунной системы и вылечить ее.

«И тогда аллергия исчезнет навсегда. Организм будет справляться и с пыльцой, и с запахами, и с парфюмерией, и с косметикой, и со всем прочим. Если мы вылечим хронические инфекции, проблемы с пищеварение, то и реакции восстановится», — отметил врач.

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Синоптик Варакин назвал самый холодный день в Москве на текущей неделе
Синоптик Варакин: самым холодным днем на текущей неделе станет воскресенье
12 февраля 2025, 17:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Февраль приближается к середине, и жители Москвы и области чувствуют похолодание. По сравнению с теплым январем это кажется настоящей зимой.
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что похолодания будут волнами.

«Похолодание будет до 21-го, до 22-го февраля. Вторая волна будет вначале третьей декады февраля, то есть температура ночью может опускаться до -14, -18 градусов, а днем -10, -14. Снежок ляжет от 1 до 3 сантиметров», — сообщил он.

По словам синоптика, воскресенье будет самым холодным днем на этой неделе.

«С понедельника до 19-го февраля опять ожидается небольшое повышение температуры. Легкий снежок в пределах одного миллиметра», — добавил он.

Он добавил, что запас снега уже не восполнится.

«Опять будет у погоды антициклонный характер. По осадкам мы недовыполним норму никак. То есть у нас сейчас 10% месячной нормы. Да, норма ниже, 44 мм, но мы не ждем каких-то обильных снегопадов», — отметил Варакин.

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Якубович в слезах, скорбящий сын и могила Заворотнюк: как прошли тайные похороны Олега Стриженова
12 февраля 2025, 16:31

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сегодня, 12 февраля, в Москве прошло прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Семья артиста настояла на том, чтобы похороны прошли без гражданской панихиды, и это решение якобы вызвано его последней волей. Как прошло траурное мероприятие расскажет «Радио 1».

Похороны Олега Стриженова


Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля на 96-м году. Как сообщили в Гильдии актеров кино, они были готовы предоставить Дом кино для публичного прощания, однако родственники артиста решили провести церемонию в закрытом формате.

«Это было его желание. Мы бы и Дом кино предоставили, но он хотел прощание в узком кругу», — отметили в гильдии.

Сын актера, кинорежиссер Александр Стриженов, объяснил, что его отец «не хотел лежать на сцене», поэтому семья отказалась от проведения панихиды в культурном учреждении.

«Отец всегда говорил, что хочет играть, а не лежать на сцене. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах. Этот обряд очень важен для посмертной участи души, и его проведет отец Владимир Волгин. После этого все желающие смогут сказать добрые слова о моем отце, возможно, на кладбище», — говорил он ранее в интервью KP.RU.


Что происходило на прощании со Стриженовым



Проститься с Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех Горах собрались его друзья и родные. Сын артиста, вместе с супругой, телеведущей Екатериной Стриженовой, не смогли сдержать слез у входа в церковь. Они вспомнили последние годы жизни отца, отметив, что ему повезло увидеть рождение не только внуков, но и правнуков.

Александр Стриженов также поделился с журналистами подробностями о смерти отца, отметив, что тот покинул этот мир после долгой болезни.

«Он ушел по-христиански, причастившись, после достаточно продолжительного страдания. Мы не делились этой информацией ранее, так как это личная история», — пояснил сын.

На прощание со Стриженовым пришел и народный артист России Леонид Якубович. Он вошел на территорию храма с слезами на глазах, не произнося ни слова.

Где похоронили Олега Стриженова


Родственники актера долго обсуждали, где будет проходить его захоронение. Сначала планировалось, что он найдет покой на Новодевичьем кладбище, но в итоге было принято другое решение. Легендарного артиста похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища. Рядом с ним находятся могилы народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Слева расположена могила Анастасии Заворотнюк, которая скончалась от онкологии в конце мая 2024 года.

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Диетолог перечислил опасные последствия безуглеводной диеты
Диетолог Бобровский: безуглеводная диета опасна нарушением щитовидной железы
12 февраля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/samael334

Люди продолжают экспериментировать с системой своего питания, и зачастую эти новшества оказываются для организма губительными.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» назвал главные неприятные последствия безуглеводной диеты.
  1. Метаболические нарушения: кетоз или кетоацидоз — накопление кетоновых тел в крови, что создает мощную дополнительную нагрузку на почки и на печень. Далее это приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса организма и увеличивает риск развития различных заболеваний, среди которых на первом месте стоит «подагра».
  2. Дефицит важных веществ: нехватка пищевых волокон, витаминов группы В, магния.
  3. Негативное влияние на органы: повышенная нагрузка на почки из-за избытка белка, риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушение щитовидной железы, проблемы с пищеварительной системой из-за недостатка клетчатки.
  4. Психологические симптомы: утомляемость, слабость, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, подташнивание, головные боли.

По словам врача, не у всех будут появляться такие симптомы, однако никто не застрахован.

«Наибольшая опасность безуглеводной диеты для беременных и кормящих, для людей с заболеваниями почек, для диабетиков, для некоторых спортсменов и людей с нарушенной работой щитовидной железы», — заключил эксперт.

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В России с 1 марта изменится система оплаты за отопление: что нужно знать, новые тарифы ЖКХ
12 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/simpson

С 1 марта в России вступает в силу новое постановление, касающееся оплаты за отопление. На кого распространяется эта поправка и как изменятся цифры в платежках – в материале «Радио 1».

С 1 марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление


Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, что реформа начислений за отопление предназначена для повышения ясности расчетов для населения. Ранее равномерное распределение платежей на протяжении года вызывало недоумение у жителей, особенно летом, когда вопросы о целесообразности оплаты возникали наиболее часто.

Новые правила предполагают начисления только в период отопительного сезона. Это, по словам депутата, позволит владельцам жилья напрямую сопоставлять суммы в квитанциях с фактическими показаниями индивидуальных или общедомовых счетчиков, обеспечивая прозрачность и контроль за расходами. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что новый порядок оплаты поможет снизить уровень недовольства и повысить доверие граждан к системе.

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Негативные последствия нового порядка оплаты


Несмотря на то, что новое правило призвано улучшить прозрачность расчетов, некоторые экономисты предупреждают о возможном увеличении платежей в холодный период. По их мнению, сокращение периода оплаты приведет к росту сумм за отопление зимой. В то же время летом, когда отопление не используется, расходы будут ниже.

Предполагается также, что изменение может негативно сказаться на ресурсоснабжающих организациях, которым необходимо финансирование для закупки топлива и проведения ремонтов в межсезонье. Переход на сезонную оплату может оставить их без средств для подготовки к зимнему периоду.


Как будет осуществляться оплата за отопление с 1 марта


С 1 марта оплата за отопление будет производиться только в те месяцы, когда происходит подача тепла. Это означает, что регионы больше не смогут использовать схему равномерной оплаты «по 1/12» на протяжении всего года.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Системы расчета оплаты за отопления: какие существуют

В России в настоящее время функционируют две основные системы расчета за отопление: оплата по факту в отопительный сезон и равномерная оплата на протяжении всего года. Первая система более выгодна для потребителей, так как позволяет оплачивать только фактическое потребление, тогда как вторая может привести к переплатам в случае теплой зимы. Если в многоквартирном доме отсутствует общий счетчик, расчет будет производиться на основе нормативов, установленных местными властями.


Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года


С 1 июля коммунальные услуги в среднем по стране подорожают на 11,9%. Правительство ранее утвердило средние размеры индексации платы за коммунальные услуги в различных регионах РФ, на которые ориентируются местные власти при повышении тарифов.

Наибольшее увеличение тарифов ожидается в Пермском крае (21,1%), Архангельской (20%) и Кемеровской (19,8%) областях, а также в Северной Осетии (19,1%). Наименьшие темпы роста тарифов зафиксированы в Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В Москве рост составит 15%, а в Санкт-Петербурге — 14,6%.

Кроме того, тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6%, а тарифы на газ с 1 июля будут проиндексированы на 10,3%.


Обязанность маркировки батарей с осени 2025


Этой осенью россиян могут обязать маркировать батареи в своих квартирах. Соответствующий законопроект был разработан Минпромторгом и опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе говорится об обязательной маркировке отопительных устройств, включая радиаторы центрального отопления и их секции, а также отопительные конвекторы.

В Минпромторге надеются, что данная инициатива поможет в борьбе с незаконным оборотом отопительных приборов и повысит безопасность потребителей. По итогам 2023 года нелегальный рынок в этой сфере составил 20%. С 2020 по 2023 год каждый четвертый прибор на рынке оказался фальсификатом. Кроме того, внедрение маркировки может принести российскому бюджету более 2,5 трлн рублей за шесть лет.

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