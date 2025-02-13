iPhone SE четвертого поколения появится в России в конце зимы

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Новый смартфон iPhone SE четвертого поколения от компании Apple должен появится на полках магазинов России в конце зимы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в ритейле.
«В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля», — сообщают в издании.
iPhone SE входит в бюджетную линейку смартфонов от Apple. На данный момент известно о значительных изменениях в устройстве, в сравнении с прошлыми моделями. Смартфон избавили от классической кнопки Home. Теперь на ее месте появится вырез для камеры на экране. К тому же смартфон станет первым, в который встроят собственный который модем. Ранее на всех устройствах от Apple были чипы Qualcomm.
Цена нового iPhone SE будет начинаться от 48 400 рублей. Эта версия смартфона будет предусматривать размер памяти в 64 ГБ. Максимальную цену будет иметь модель со встроенной памятью в 512 ГБ. Этот iPhone SE будет стоить уже 63 тысячи рублей.
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