Киберэксперт раскрыл, как отличить сотрудника техподдержки от мошенника

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Отличить сотрудника технической поддержки от мошенника можно по нескольким признакам: аферисты часто инициируют коммуникацию первыми, обращаются с необычными просьбами, используют тактику спешки и придерживаются нерегламентированного стиля общения. Об этом заявил руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павел Андреев.
По его словам, также важно обращать внимание на канал связи, так как настоящая техподдержка пользуются только официальными способами.
Тем временем депутат Госдумы Антон Немкин раскрыл, чем может обернуться к незащищенным точкам Wi-Fi в общественных местах. В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что злоумышленники могут перехватить передаваемые с телефона данные, так как у свободных бесплатных сетей нет шифрования.
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«Также наблюдайте за качеством информации. Настоящие сотрудники поддержки хорошо информированы о своих продуктах и услугах. Если собеседник уходит от ответа, не отвечает на ваши вопросы и не дает времени подумать — это должно насторожить. Мошенники часто используют общие фразы и не дают полной информации, чтобы смутить жертву», — поделился киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем депутат Госдумы Антон Немкин раскрыл, чем может обернуться к незащищенным точкам Wi-Fi в общественных местах. В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что злоумышленники могут перехватить передаваемые с телефона данные, так как у свободных бесплатных сетей нет шифрования.
«В таких сетях отсутствует шифрование, что позволяет хакерам легко получить доступ к конфиденциальной информации, такой как пароли, номера банковских карт и переписка. Даже если сеть кажется безопасной, злоумышленники могут создать поддельную точку доступа с похожим названием, чтобы перехватывать данные пользователей», — предупредил Немкин.Читайте также:
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Данил Пономарев