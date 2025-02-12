Киберэксперт раскрыл, как отличить сотрудника техподдержки от мошенника

Более трети россиян планируют организовать домашний ужин в День святого Валентина, а потратить на праздник не более 3000 рублей. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса «Пакет». Почти треть опрошенных, как отмечается, хотят организовать свидание-готовку со своим партнером, каждый пятый закажет доставку еду, каждый десятый — пойдет в ресторан.