В России планируют запустить жилищные вклады

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В России в 2025 году собираются запустить жилищные вклады. Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении, его поддержало правительство и Центробанк.
В ЦБ заявили, что новый инструмент позволит россиянам собрать деньги на приобретение жилплощади. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. В законопроекте указано, что финансы на таких вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей (вместо 1,4 миллионов рублей).
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что принятие законопроекта планируется в этом году. Документ вступит в силу спустя 90 дней после опубликования.
Ранее аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что принятие законопроекта планируется в этом году. Документ вступит в силу спустя 90 дней после опубликования.
Ранее аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак